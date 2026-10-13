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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबच्चों के iPhone पर अब हर ऐप को नहीं मिलेगी छूट, iOS 27 में क्या बदला?

बच्चों के iPhone पर अब हर ऐप को नहीं मिलेगी छूट, iOS 27 में क्या बदला?

Apple के iOS 27 में ऐप डाउनलोड, नई वेबसाइट और कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए पैरेंट्स की मंजूरी जैसे फीचर्स मिलते हैं. जानिए नए पैरेंटल कंट्रोल कैसे काम करते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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  • संवेदनशील सामग्री ब्लर होगी, स्क्रीन टाइम सीमा भी निर्धारित.

बच्चों को स्मार्टफोन देने के साथ ही पैरेंट्स के सामने यह चिंता भी रहती है कि बच्चे फोन पर क्या देख रहे हैं, कौन-से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और किन लोगों से बात करते हैं. Apple ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए iOS 27 में पैरेंटल कंट्रोल को नए तरीके से पेश किया है. अब पैरेंट्स को फोन देने के बाद उसकी सेटिंग्स में जाकर पाबंदियां लगाने की जगह शुरुआत में ही यह तय करने का ऑप्शन मिलता है कि बच्चे के फोन में कौन-से ऐप होंगे और किन एक्टिविटी के लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी. तो आइए जानते हैं कि iOS 27 में क्या बदला है. 

iOS 27 में क्या बदला है?

iOS 27 में बच्चों के लिए Child Account के जरिए सेटअप किया जा सकता है. Apple 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस अकाउंट को जरूरी रखता है, जबकि 18 साल तक के बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें उम्र के हिसाब से वेबसाइट, फिल्मों, म्यूजिक और ऐप्स पर प्रतिबंध लागू होते हैं.

फोन सेटअप करते समय पैरेंट्स जरूरी ऐप्स का ऑप्शन चुन सकते हैं, बच्चे की उम्र के अनुसार सुझाए गए ऐप्स रख सकते हैं या अपनी पसंद से हर ऐप चुन सकते हैं. Apple के अपने ऐप्स को भी इस सूची से हटाया जा सकता है. इसके अलावा, Ask to Buy फीचर के जरिए फ्री और पेड ऐप डाउनलोड करने या इन-ऐप खरीदारी के लिए भी पैरेंट्स की मंजूरी जरूरी होती है.

नई वेबसाइट खोलने से पहले लेनी होगी परमिशन

iOS 27 में Ask to Browse फीचर Safari पर लागू होता है. 13 साल से कम उम्र के बच्चे किसी नई वेबसाइट का लिंक खोलते हैं, तो पहले परमिशन मांगने वाली स्क्रीन दिखाई देती है. पैरेंट्स को लिंक के साथ नोटिफिकेशन मिलता है, जिससे वेबसाइट देखकर फैसला कर सकते हैं. टिनेजर के लिए यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है, लेकिन पैरेंट्स चाहें तो इसे चालू कर सकते हैं.

नए कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए भी मंजूरी

iOS 27 में बच्चे Messages, FaceTime और Phone ऐप पर किसी नए व्यक्ति का नंबर जोड़ना चाहें, तो इसके लिए पैरेंट्स की परमिशन ली जा सकती है. इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए Communication Safety फीचर सेंसिटिव फोटो को अपने आप ब्लर कर देता है. नए अपडेट में हिंसक और परेशान करने वाली फोटो और वीडियो को भेजने और पाने पर भी रोक लगाई गई है.

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स्क्रीन टाइम के लिए मिलेंगे उम्र के हिसाब से सुझाव

Apple ने App Limits की जगह Time Allowances पेश किए हैं. इसमें गेम्स, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के लिए अलग-अलग दैनिक समय सीमा तय की जा सकती है. कंपनी बच्चे की उम्र और विशेषज्ञों की रिसर्च के आधार पर समय की सिफारिश भी देती है. पैरेंट्स इन सीमाओं को अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं.

पैरेंटल कंट्रोल की भी हैं कुछ सीमाएं

पैरेंट्स Settings में Family सेक्शन से बच्चे का औसत स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, डिवाइस को रोक सकते हैं या इस्तेमाल का शेड्यूल बदल सकते हैं. पासकोड दर्ज किए जाने पर अलर्ट भी मिल सकता है. हालांकि, ये सभी कंट्रोल हर ऐप पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं. Safari और Apple के दूसरे ऐप्स में मिलने वाली सुविधाएं तभी अन्य ऐप्स तक पहुंचेंगी, जब उनके डेवलपर इन्हें अपनाएंगे. इसके अलावा नए Screen Time फीचर्स के लिए Family Sharing ग्रुप के सभी डिवाइसों को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना जरूरी है. कुछ सुविधाएं हर क्षेत्र और भाषा में उपलब्ध नहीं होंगी.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 13 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS HINDI IPhone Parental Controls IOS 27 Child Account
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