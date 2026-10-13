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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTruecaller पर दिख रहा है आपका नंबर? ऐसे हटाएं अपनी डिजिटल पहचान

Truecaller पर दिख रहा है आपका नंबर? ऐसे हटाएं अपनी डिजिटल पहचान

अगर आप Truecaller पर अपनी डिजिटल पहचान को लेकर प्राइवेसी चाहते हैं, तो इस ऐप से अपना नंबर हटा सकते हैं. जानिए Android और iPhone पर नंबर अनलिस्ट करने का आसान तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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  • वेबसाइट के अनलिस्टिंग सेक्शन में जाकर अपना नंबर हटाएँ.

Truecaller अनजान नंबरों की पहचान करने और स्पैम कॉल से अलर्ट करने में मदद करता है. लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति Truecaller पर आपका नंबर सर्च करके उससे जुड़ी जानकारी देखे, तो आप अपनी जानकारी हटाने के लिए कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं. इसके लिए आपको ऐप से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने के साथ ही कंपनी के डेटाबेस से अपना नंबर भी अनलिस्ट करना होगा. सिर्फ अकाउंट बंद करने से नंबर डेटाबेस से नहीं हटता है. तो आइए जानते हैं कि Truecaller से अपनी डिजिटल पहचान कैसे हटाएं.

Truecaller से अपनी डिजिटल पहचान कैसे हटाएं

अगर आप Truecaller का यूज बंद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐप के जरिए अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना होगा. इसके लिए Android यूजर Truecaller ऐप के ऊपर साइड में मौजूद तीन डॉट वाले मेन्यू पर टैप करें. वहीं iPhone यूजर अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें. अब सेटिंग्स में जाकर Privacy Centre का ऑप्शन चुनें. यहां आपको Deactivate My Account का ऑप्शन मिलेगा. इस पर टैप करें. इसके बाद ऐप आपसे अकाउंट बंद करने की पुष्टि मांगेगा. आगे बढ़ने से पहले दिखाई जा रही जानकारी पढ़ लें.

अब Yes पर क्लिक करें और फिर Continue चुनें. इन स्टेप्स को पूरा करने के कुछ मिनटों के अंदर आपका Truecaller अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद आप Caller Identification, Spam Protection और Truecaller Account जैसी सुविधाओं का यूज नहीं कर पाएंगे. 

अकाउंट हटाने के बाद क्या करें?

ऐप से अकाउंट डीएक्टिवेट करने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी के डेटाबेस से आपका नंबर भी हट गया है. अगर आप चाहते हैं कि Truecaller की डायरेक्टरी में आपका नंबर दिखाई न दे, तो इसके लिए आपको अलग से अनलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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Truecaller से अपना नंबर कैसे हटाएं?

अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद Truecaller की वेबसाइट पर जाएं और वहां मौजूद Unlisting सेक्शन खोलें. इसके बाद वेबसाइट पर नंबर अनलिस्ट करने वाले सेक्शन तक पहुंचें. यहां आप चाहें तो डेटाबेस में अपना नाम बदलने का ऑप्शन चुन सकते हैं. नंबर हटाने के लिए Unlist Your Number सेक्शन पर जाएं. दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपना फोन नंबर दर्ज करें. अब Confirm पर टैप करके अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें. Truecaller को आपके नंबर को अनलिस्ट करने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 13 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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