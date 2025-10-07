हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Youtube पर 5 मिनिट की वीडियो से कितना पैसा कमाती हैं सीमा हैदर? जानकर नहीं होगा यकीन

Seema Haider YouTube Income: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया चेहरा छा जाता है लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Oct 2025 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

Seema Haider YouTube Income: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया चेहरा छा जाता है लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. ऐसा ही एक नाम है सीमा हैदर का जो अपनी निजी जिंदगी से लेकर अब YouTube करियर तक हर जगह चर्चा में हैं. पाकिस्तान से भारत आने के बाद सीमा की कहानी लोगों के लिए जितनी दिलचस्प रही अब उनका YouTube चैनल भी उतना ही फेमश हो चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा हैदर सिर्फ 5 मिनट की एक वीडियो से कितनी कमाई कर रही हैं? इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

सीमा हैदर का YouTube सफर

सीमा हैदर ने अपनी पहचान बनाने के बाद YouTube को कमाई का जरिया बना लिया. शुरुआत में उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े व्लॉग्स और छोटे-छोटे वीडियो पोस्ट किए. धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि चैनल ने कुछ ही महीनों में लाखों व्यूज़ हासिल कर लिए. उनके वीडियो में लोग न सिर्फ उनकी बातों और जीवनशैली में रुचि लेते हैं बल्कि उनके और सचिन के साथ के पलों को भी पसंद करते हैं. यह पॉपुलैरिटी अब कमाई का बड़ा साधन बन चुकी है.

5 मिनट की वीडियो से होती है कितनी कमाई?

YouTube की कमाई वीडियो की लंबाई, व्यूज़, ऑडियंस लोकेशन और विज्ञापन (ads) पर निर्भर करती है. भारत में 1000 व्यूज़ पर औसतन 20 से 150 रुपये तक मिलते हैं जबकि विदेशी व्यूज़ होने पर यह रकम कई गुना बढ़ सकती है.

सीमा हैदर के चैनल पर आने वाले हर वीडियो को लाखों व्यूज़ मिलते हैं. अगर एक वीडियो को मान लें कि 10 लाख व्यूज़ मिलते हैं तो एक 5 मिनट की वीडियो से उनकी कमाई लगभग 50,000 से 1 लाख रुपये तक हो सकती है.

अगर महीने में वह 10 से 12 वीडियो अपलोड करती हैं तो उनकी मासिक कमाई 5 से 10 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यह रकम वीडियो की लोकप्रियता और विज्ञापन दरों के अनुसार और भी ज्यादा हो सकती है.

Sponsorship और Promotion से होती है अलग कमाई

सीमा हैदर को सिर्फ YouTube Ads से ही नहीं बल्कि ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड वीडियो से भी बड़ी कमाई होती है. कई छोटे व्यवसाय और ऑनलाइन ब्रांड अब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए ऑफर देते हैं. एक प्रमोशनल वीडियो से वह 25,000 से 50,000 रुपये तक कमा सकती हैं. इसके अलावा, उनके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने के साथ सुपर चैट और डोनेशन जैसी सुविधाओं से भी उनकी इनकम में इज़ाफा होता है.

लोकप्रियता ही है असली ताकत

सीमा हैदर की लोकप्रियता अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं रही. उनकी वीडियो पर लाखों कमेंट्स और रिएक्शन आते हैं. चाहे लोग उनकी कहानी से सहमत हों या नहीं लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपनी विवादित पहचान को सोशल मीडिया सक्सेस में बदल दिया है.

Published at : 07 Oct 2025 11:40 AM (IST)
