Instagram पर 10 हजार व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं? जानिए कैसे होती है कमाई

Instagram: आज के डिजिटल दौर में Instagram सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है. लाखों लोग Reels और वीडियो के जरिए व्यूज बढ़ाकर पैसे कमा रहे हैं. ऐसे में सबसे आम सवाल यही होता है कि आखिर Instagram पर 10 हजार व्यूज आने पर कितनी कमाई होती है.

Instagram पर व्यूज से सीधे पैसे कैसे मिलते हैं

Instagram खुद भारत में हर यूजर को व्यूज के बदले सीधे पैसे नहीं देता. यानी सिर्फ 10 हजार व्यूज पूरे होने से अकाउंट में ऑटोमैटिक पैसे नहीं आते. कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से Instagram को मोनेटाइज कर रहे हैं. कुछ देशों में Instagram का बोनस प्रोग्राम है लेकिन भारत में फिलहाल यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं है.

ब्रांड डील से होती है असली कमाई

Instagram पर ज्यादातर क्रिएटर्स की कमाई ब्रांड प्रमोशन से होती है. अगर आपकी Reel पर 10 हजार व्यूज आते हैं और आपकी ऑडियंस एक्टिव है तो कोई ब्रांड आपको प्रमोशनल पोस्ट या Reel के लिए पैसे दे सकता है. आमतौर पर 10 हजार व्यूज वाले छोटे क्रिएटर को 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मिल सकते हैं. हालांकि यह रकम आपकी niche, एंगेजमेंट और फॉलोअर्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है.

Affiliate लिंक से कमाई का तरीका

Instagram से कमाई का एक और पॉपुलर तरीका Affiliate Marketing है. इसमें आपको किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना होता है. अगर आपकी Reel पर 10 हजार व्यूज आते हैं और कुछ लोग उस लिंक से खरीदारी करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है. कई मामलों में यह कमाई ब्रांड डील से भी ज्यादा हो सकती है, बशर्ते आपकी ऑडियंस सही हो.

कमाई को प्रभावित करने वाले अहम फैक्टर

Instagram पर कमाई सिर्फ व्यूज की संख्या से तय नहीं होती. इसमें आपकी वीडियो की कैटेगरी, ऑडियंस का देश, लाइक-कमेंट-शेयर, और अकाउंट की क्रेडिबिलिटी अहम भूमिका निभाते हैं. अगर आपकी Reel पर 10 हजार व्यूज के साथ अच्छा एंगेजमेंट है तो आपकी कमाई की संभावना काफी बढ़ जाती है.

ज्यादा कमाई के लिए क्या करें

अगर आप Instagram से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाना जरूरी है. एक तय niche चुनें, ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन बढ़ाएं और ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स को समझें. जैसे-जैसे आपके व्यूज और भरोसा बढ़ेगा, वैसे-वैसे ब्रांड्स खुद आपसे संपर्क करने लगेंगे.

