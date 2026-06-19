हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInternet Usage in India: एक दिन में कितना जीबी नेट खा जाते हैं हम भारतीय? जवाब जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

Internet Usage in India: एक दिन में कितना जीबी नेट खा जाते हैं हम भारतीय? जवाब जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

Internet Usage in India: नोकिया की 2025 मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक मोबाइल यूजर ने 2025 के दौरान औसतन 31 जीबी से ज्यादा डेटा प्रतिमाह इस्तेमाल किया.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

Internet Usage in India: आजकल फोन चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए ऑफिस का काम करने के लिए हर चीज के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है. वहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत में भी अब इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा है. वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, एआई से जुड़े ऐप और हाई स्पीड 5G नेटवर्क की वजह से मोबाइल डेटा की खपत बहुत ज्यादा होती है. हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय अब दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वालों में शामिल है. सस्ते डेटा प्लान और किफायती स्मार्टफोन ने इंटरनेट को आम लोगों की रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एक दिन में हम भारतीय कितना जीबी डाटा खा जाते हैं. 

हर महीने औसतन 31 से 36 जीबी डेटा की खपत 

नोकिया की 2025 मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक मोबाइल यूजर ने 2025 के दौरान औसतन 31 जीबी से ज्यादा डेटा प्रतिमाह इस्तेमाल किया. वहीं एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा करीब 36 जीबी प्रति यूजर प्रतिमाह तक पहुंच चुका है. यह खपत अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा बताई गई है. अगर इस आंकड़े को रोज के हिसाब से देखे तो एक भारतीय औसतन लगभग 1 जीबी से ज्यादा डेटा रोजाना यूज कर रहा है, हालांकि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए कई यूजर्स की खपत इससे कहीं ज्यादा है. 

आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है डेटा इस्तेमाल? 

रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई एप्लीकेशन, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग और सोशल मीडिया कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता डेटा खपत बढ़ने की वजह है. वहीं आज ज्यादातर लोग स्मार्टफोन पर वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीम करते हैं यही कारण है कि मोबाइल डेटा ट्रैफिक लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. नोकिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक 27 एक्साबाइट प्रतिमाह से ज्यादा पहुंच गया. वहीं 5जी डेटा ट्रैफिक साल दर साल 70 फीसदी बढ़कर 12.9 एक्साबाइट प्रतिमाह तक पहुंच गया, जो कुल मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक का लगभग 47 फीसदी हिस्सा था. 

ये भी पढ़ें-हर दिन Wi-Fi Router रीस्टार्ट करना सही है या गलत? ये नियम जानकर रह जाएंगे हैरान

5जी बना डेटा खपत का सबसे बड़ा कारण 

भारत में 5G नेटवर्क के विस्तार ने भी डेटा उपयोग को तेजी से बढ़ाया है. रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो शहरों में कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 58 फीसदी हिस्सा 5G नेटवर्क पर आ चुका है. देशभर में 5G स्मार्टफोन की उपलब्धता और सस्ती कीमतों ने भी इसके प्रसार को बढ़ावा दिया है. 2025 के दौरान एक्टिव 4G डिवाइसों की संख्या 89.2 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिनमें से 38.3 करोड़ से ज्यादा डिवाइस 5G सपोर्ट करने में सक्षम थे. वहीं साल भर में बिकने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आए.

ये भी पढ़ें-Android यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! WhatsApp ला रही है यह तगड़ा शॉर्टकट

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Internet Usage In India Mobile Data Consumption Internet Users In India 2026 Internet In India Report 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Internet Usage in India: एक दिन में कितना जीबी नेट खा जाते हैं हम भारतीय? जवाब जानकर फटी रह जाएंगी आंखें
एक दिन में कितना जीबी नेट खा जाते हैं हम भारतीय? जवाब जानकर फटी रह जाएंगी आंखें
टेक्नोलॉजी
बचत ही बचत, Galaxy S25 Ultra पर मिल रहा 38,000 से ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने में देर न करें
बचत ही बचत, Galaxy S25 Ultra पर मिल रहा 38,000 से ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने में देर न करें
टेक्नोलॉजी
ये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण
ये क्या हुआ? iPhone 18 सीरीज के बाद iPhone 19 लाइनअप लॉन्च नहीं करेगी ऐप्पल, यह है कारण
टेक्नोलॉजी
ChatGPT Market Share: ChatGPT का दबदबा बरकरार, लेकिन बढ़ी टक्कर… Gemini और Claude तेजी से छीन रहे हैं यूजर्स
ChatGPT का दबदबा बरकरार, लेकिन बढ़ी टक्कर… Gemini और Claude तेजी से छीन रहे हैं यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
क्रिकेट
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर 'गुड्डू भैया' ने दिया बड़ा अपडेट, अली फजल बोले- 'ये एक एक्सपेरिमेंट है'
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर बोले अली फजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget