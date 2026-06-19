एक दिन में कितना जीबी नेट खा जाते हैं हम भारतीय? जवाब जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

Internet Usage in India: आजकल फोन चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए ऑफिस का काम करने के लिए हर चीज के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है. वहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत में भी अब इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा है. वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, एआई से जुड़े ऐप और हाई स्पीड 5G नेटवर्क की वजह से मोबाइल डेटा की खपत बहुत ज्यादा होती है. हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय अब दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वालों में शामिल है. सस्ते डेटा प्लान और किफायती स्मार्टफोन ने इंटरनेट को आम लोगों की रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एक दिन में हम भारतीय कितना जीबी डाटा खा जाते हैं.

हर महीने औसतन 31 से 36 जीबी डेटा की खपत

नोकिया की 2025 मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक मोबाइल यूजर ने 2025 के दौरान औसतन 31 जीबी से ज्यादा डेटा प्रतिमाह इस्तेमाल किया. वहीं एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा करीब 36 जीबी प्रति यूजर प्रतिमाह तक पहुंच चुका है. यह खपत अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा बताई गई है. अगर इस आंकड़े को रोज के हिसाब से देखे तो एक भारतीय औसतन लगभग 1 जीबी से ज्यादा डेटा रोजाना यूज कर रहा है, हालांकि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए कई यूजर्स की खपत इससे कहीं ज्यादा है.

आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है डेटा इस्तेमाल?

रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई एप्लीकेशन, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग और सोशल मीडिया कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता डेटा खपत बढ़ने की वजह है. वहीं आज ज्यादातर लोग स्मार्टफोन पर वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीम करते हैं यही कारण है कि मोबाइल डेटा ट्रैफिक लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. नोकिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक 27 एक्साबाइट प्रतिमाह से ज्यादा पहुंच गया. वहीं 5जी डेटा ट्रैफिक साल दर साल 70 फीसदी बढ़कर 12.9 एक्साबाइट प्रतिमाह तक पहुंच गया, जो कुल मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक का लगभग 47 फीसदी हिस्सा था.

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5जी बना डेटा खपत का सबसे बड़ा कारण

भारत में 5G नेटवर्क के विस्तार ने भी डेटा उपयोग को तेजी से बढ़ाया है. रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो शहरों में कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 58 फीसदी हिस्सा 5G नेटवर्क पर आ चुका है. देशभर में 5G स्मार्टफोन की उपलब्धता और सस्ती कीमतों ने भी इसके प्रसार को बढ़ावा दिया है. 2025 के दौरान एक्टिव 4G डिवाइसों की संख्या 89.2 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिनमें से 38.3 करोड़ से ज्यादा डिवाइस 5G सपोर्ट करने में सक्षम थे. वहीं साल भर में बिकने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आए.

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