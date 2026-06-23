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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक घंटे चलने पर कितनी बिजली खाता है Laptop? इस्तेमाल करने से पहले जान लें पूरा हिसाब-किताब

एक घंटे चलने पर कितनी बिजली खाता है Laptop? इस्तेमाल करने से पहले जान लें पूरा हिसाब-किताब

Laptop Electricity Consumption: आमतौर पर एक नॉर्मल लैपटॉप 30 से 60 वॉट का होता है. वहीं, बिजनेस या प्रोफेशनल लैपटॉप 50 से 90 वॉट और गेमिंग लैपटॉप अक्सर 100 से 250 वॉट तक के हो सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Jun 2026 04:57 PM (IST)
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  • ब्राइटनेस कम, ऐप्स बंद कर लैपटॉप की बिजली बचाएं।

Laptop Electricity Consumption: आज की डिजिटल दुनिया में लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस हो चुका है जो लोगों के बहुत काम आता है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम तक में आज लैपटॉप का इस्तेमाल होता है. इतना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम में भी लैपटॉप की अहम भूमिका होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घंटे चलने पर आपका लैपटॉप कितनी बिजली खपत करता है. आइए जानते हैं पूरा जोड़-गणित.

कैसे पता चलता है लैपटॉप ने कितनी खर्च की बिजली?

जानकारी के मुताबिक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बिजली खपत को वॉट (Watt) में मापा जाता है. अब लैपटॉप कितनी बिजली खपत कर रहा है यह उसके प्रोसेसर, स्क्रीन साइज, ग्राफिक्स कार्ड और इस्तेमाल करने के तरीके पर भी निर्भर करता है.

आमतौर पर एक नॉर्मल लैपटॉप 30 से 60 वॉट का होता है. वहीं, बिजनेस या प्रोफेशनल लैपटॉप 50 से 90 वॉट और गेमिंग लैपटॉप अक्सर 100 से 250 वॉट तक के हो सकते हैं. इसीलिए हर लैपटॉप की बिजली खपत उसके वॉट पर निर्भर करती है कि वह कितने वॉट का लैपटॉप है.

एक घंटे में कितनी यूनिट बिजली होती है खर्च?

बिजली का बिल यूनिट (kWh) के आधार पर तय किया जाता है. अब अगर 1000 वॉट वाला डिवाइस 1 घंटे तक चलता है तो वह 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा. इसी हिसाब से अब अगगर आपका लैपटॉप 50 वॉट का है तो वह करीब 0.05 यूनिट बिजली हर घंटे खर्च करेगा. इसका मतलब है कि 1 घंटे लैपटॉप चलाने पर केवल 0.05 यूनिट बिजली खर्च होगी.

अब महीने का हिसाब लगाएं तो अगर आप अपना लैपटॉप रोज 8 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो डेली 3.2 रुपये की बिजली खर्च होती है. इस हिसाब से महीने का करीब 96 रुपये बिजली एक लैपटॉप खर्च कर सकता है. हालांकि गेमिंग या ज्यादा वॉट वाले लैपटॉप ज्यादा बिजली खर्च करेंगे.

कैसे बचाएं बिजली

अगर आप लैपटॉप के इस्तेमाल के साथ-साथ ही बिजली की बचत भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी चीजें ध्यान में रखनी होंगी.

  • जरूरत के हिसाब से ही स्क्रीन की ब्राइटनेस को सेट करें.
  • बेमतलब के ऐप्स और बैकग्राउंड प्रोग्राम को बंद करें.
  • हो सके तो पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करें.
  • इस्तेमाल ने करने की स्थिति में लैपटॉप को स्लीप या शटडाउन कर दें.
  • लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज होने पर चार्जर को प्लग से निकाल दें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
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