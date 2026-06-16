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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं होता Earbuds? 99% लोग नहीं जानते इसके ये छुपे हुए फीचर्स

सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं होता Earbuds? 99% लोग नहीं जानते इसके ये छुपे हुए फीचर्स

Earbuds: आधुनिक ईयरबड्स में टच कंट्रोल फीचर दिया जाता है. इसकी मदद से आप गाने बदल सकते हैं, म्यूजिक रोक या चला सकते हैं और कॉल रिसीव या कट कर सकते हैं.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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  • AI लाइव ट्रांसलेशन, वॉयस कमांड जैसी कई सुविधाएँ।

Earbuds: आज के समय में ईयरबड्स लगभग हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन चुके हैं. ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ गाने सुनने, कॉल करने या वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ईयरबड्स में ऐसे कई स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं होती? अगर आप भी अपने ईयरबड्स का इस्तेमाल सिर्फ म्यूजिक सुनने तक सीमित रखते हैं तो यह लेख आपके लिए है.

फोन को बिना छुए कंट्रोल करने की सुविधा

आधुनिक ईयरबड्स में टच कंट्रोल फीचर दिया जाता है. इसकी मदद से आप गाने बदल सकते हैं, म्यूजिक रोक या चला सकते हैं और कॉल रिसीव या कट कर सकते हैं. कई मॉडल्स में वॉयस असिस्टेंट को भी सिर्फ एक टैप से एक्टिव किया जा सकता है. इससे बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.

आसपास की आवाज सुनने वाला ट्रांसपेरेंसी मोड

कई प्रीमियम और मिड-रेंज ईयरबड्स में ट्रांसपेरेंसी या एम्बिएंट मोड मिलता है. यह फीचर बाहरी आवाजों को आपके कानों तक पहुंचाता है. सड़क पर चलते समय, ऑफिस में काम करते समय या किसी से बात करते समय यह फीचर काफी उपयोगी साबित होता है क्योंकि आपको ईयरबड्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.

खोए हुए ईयरबड्स को ढूंढने की सुविधा

अक्सर लोग अपने छोटे आकार की वजह से ईयरबड्स कहीं रखकर भूल जाते हैं. अच्छी बात यह है कि कई कंपनियां फाइंड माय ईयरबड्स फीचर देती हैं. मोबाइल ऐप के जरिए ईयरबड्स में आवाज बजाकर उनकी लोकेशन आसानी से पता लगाई जा सकती है.

गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड

अगर आप मोबाइल गेम खेलते हैं तो यह फीचर आपके काफी काम आ सकता है. लो-लेटेंसी मोड ऑडियो और वीडियो के बीच होने वाली देरी को कम करता है. इससे गेम खेलते समय दुश्मन के कदमों की आवाज या अन्य साउंड इफेक्ट्स सही समय पर सुनाई देते हैं.

लाइव ट्रांसलेशन और स्मार्ट AI फीचर्स

नई पीढ़ी के कई ईयरबड्स में AI आधारित फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं. कुछ मॉडल्स रियल-टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा देते हैं जिससे अलग भाषा बोलने वाले लोगों से बातचीत करना आसान हो जाता है. इसके अलावा नोट्स रिकॉर्डिंग, वॉयस कमांड और स्मार्ट असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

ईयरबड्स का पूरा फायदा उठाएं

अगर आपके पास वायरलेस ईयरबड्स हैं तो उनके मोबाइल ऐप की सेटिंग्स जरूर चेक करें. हो सकता है कि उनमें कई ऐसे फीचर्स मौजूद हों जिनका आपने कभी इस्तेमाल ही न किया हो. सही जानकारी के साथ आप अपने ईयरबड्स को सिर्फ म्यूजिक डिवाइस नहीं बल्कि एक स्मार्ट गैजेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
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