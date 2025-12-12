हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिल्वर प्ले बटन मिलने पर Youtuber की कितनी होती है कमाई, जानिए पूरा हिसाब

YouTube Silver Button: यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए सिल्वर प्ले बटन एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. यह अवॉर्ड तब मिलता है जब किसी चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं.

YouTube Silver Button: यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए सिल्वर प्ले बटन एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. यह अवॉर्ड तब मिलता है जब किसी चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं. यह अवॉर्ड सिर्फ एक सम्मान है, इससे सीधे कोई कमाई नहीं होती. लेकिन इस माइलस्टोन पर पहुंचने के बाद कमाई के कई रास्ते खुलते हैं.

क्या सिल्वर प्ले बटन से सीधे पैसा मिलता है?

कई नए क्रिएटर्स मानते हैं कि सिल्वर प्ले बटन मिलने पर यूट्यूब की तरफ से कोई फिक्स राशि दी जाती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यूट्यूब सिर्फ अवॉर्ड भेजता है, पेमेन्ट नहीं. असली कमाई वीडियो पर मिलने वाले Ads, Sponsorship, Affiliate और Brand Deals से होती है.

1 लाख सब्सक्राइबर पर कितनी हो सकती है कमाई?

1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने का मतलब है कि चैनल पर एक स्थिर ऑडियंस बन चुकी है. इस स्तर पर कमाई पूरी तरह निर्भर करती है आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, व्यूज कितने आते हैं और आपका niche क्या है. औसतन देखा जाए तो एक चैनल जिसकी हर वीडियो पर 50,000 से 2 लाख व्यूज आते हैं वह महीने में 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कमा सकता है. यह सिर्फ Ad Revenue पर आधारित अनुमान है. कुछ niches जैसे finance, tech या education में RPM ज्यादा होने के कारण कमाई और भी अधिक हो सकती है.

कमाई कहां-कहां से होती है?

सिल्वर प्ले बटन के बाद कमाई के प्रमुख तरीके ये होते हैं.

Ad Revenue: सबसे आम आय का स्रोत जो वीडियो के व्यूज और RPM पर निर्भर करता है.

Sponsorships: ब्रांड आपके वीडियो में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं. यह कमाई अक्सर Ad Revenue से कई गुना अधिक होती है.

Affiliate Marketing: लिंक से खरीदारी होने पर कमीशन मिलता है.

Brand Deals और Collaboration: बड़े चैनल को बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के मौके मिलते हैं.

क्या सिल्वर प्ले बटन कमाई की गारंटी है?

सिल्वर प्ले बटन कमाई की गारंटी नहीं है लेकिन यह एक ऐसा माइलस्टोन है जहां से आपकी ग्रोथ तेज हो सकती है. असली कमाई दर्शकों की एंगेजमेंट, कंटेंट क्वालिटी और consistency पर निर्भर करती है. अगर व्यूज अच्छे हैं और चैनल एक्टिव है तो सिल्वर प्ले बटन के बाद आपकी इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होना तय है.

इस देश का बड़ा फैसला! 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, 10 बड़े प्लेटफॉर्म एक झटके में बंद

