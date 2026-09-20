SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई

आज के समय में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कई लोग मोबाइल नंबर बदलने, SIM बंद होने या नेटवर्क की समस्या के बावजूद WhatsApp इस्तेमाल करते रहते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि अगर SIM बंद हो जाए तो WhatsApp कितने दिनों तक चलता है? क्या SIM बंद होते ही WhatsApp भी बंद हो जाता है? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

SIM बंद होते ही WhatsApp बंद नहीं होता

आपको बता दें कि WhatsApp अकाउंट का SIM कार्ड से सीधा कनेक्शन नहीं होता है. WhatsApp अकाउंट आपके फोन नंबर से रजिस्टर होता है जबकि ऐप चलाने के लिए फोन में इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है. अगर आपकी SIM बंद हो गई है लेकिन फोन में Wi-Fi या किसी दूसरी SIM का इंटरनेट मौजूद है तो WhatsApp आमतौर पर चलता रहेगा. आप मैसेज भेज और रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और WhatsApp के दूसरे फीचर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

आखिर कितने दिनों तक चलता है WhatsApp?

WhatsApp के लिए ऐसा कोई नॉर्मल नियम नहीं है कि SIM बंद होने के ठीक 30, 60 या 90 दिन बाद आपका अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा. यानी SIM बंद होने और WhatsApp बंद होने के बीच कोई तय समय सीमा नहीं है.

जब तक आपका WhatsApp अकाउंट एक्टिव है और आप इंटरनेट के जरिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक ऐप काम कर सकता है. हालांकि, लंबे समय तक अकाउंट का इस्तेमाल न करने पर WhatsApp की इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी लागू हो सकती है.

सबसे बड़ा खतरा कब होता है?

असली समस्या तब शुरू होती है जब आपको WhatsApp को दोबारा वेरिफाई करने की जरूरत पड़े. जैसे मान लिजिए अगर आपने फोन बदल लिया, WhatsApp को दोबारा इंस्टॉल किया या अकाउंट से जुड़ी किसी वजह से OTP की जरूरत पड़ गई तो बंद SIM पर SMS या कॉल के जरिए वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल पाएगा. ऐसी कंडिशन में आपके पास उस नंबर का एक्टिव होना जरूरी हो सकता है क्योंकि WhatsApp अकाउंट को दोबारा वेरिफाई करने के लिए फोन नंबर तक पहुंच चाहिए.

अगर नंबर किसी और को मिल गया तो?

अगर आपने अपना पुराना नंबर बंद करा दिया और बाद में टेलीकॉम कंपनी ने वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी कर दिया तो कंडिशन और जरूरी हो जाती है. नया नंबर धारक उस नंबर से WhatsApp पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है.

इसलिए अगर आप अपना मोबाइल नंबर बदल रहे हैं तो WhatsApp का Change Number फीचर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. इससे आपके अकाउंट को नए नंबर पर ट्रांसफर करने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें:

Google Gemini ने टेस्ट के दौरान कर दी हैकिंग! तीन कंपनियों के सिस्टम में ऐसे बनाई सेंध