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SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई

SIM बंद होने के बाद भी WhatsApp तुरंत बंद नहीं होता. जानिए कितने समय तक बिना SIM के WhatsApp चलता है और कब आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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आज के समय में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कई लोग मोबाइल नंबर बदलने, SIM बंद होने या नेटवर्क की समस्या के बावजूद WhatsApp इस्तेमाल करते रहते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि अगर SIM बंद हो जाए तो WhatsApp कितने दिनों तक चलता है? क्या SIM बंद होते ही WhatsApp भी बंद हो जाता है? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

SIM बंद होते ही WhatsApp बंद नहीं होता

आपको बता दें कि WhatsApp अकाउंट का SIM कार्ड से सीधा कनेक्शन नहीं होता है. WhatsApp अकाउंट आपके फोन नंबर से रजिस्टर होता है जबकि ऐप चलाने के लिए फोन में इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है. अगर आपकी SIM बंद हो गई है लेकिन फोन में Wi-Fi या किसी दूसरी SIM का इंटरनेट मौजूद है तो WhatsApp आमतौर पर चलता रहेगा. आप मैसेज भेज और रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और WhatsApp के दूसरे फीचर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

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आखिर कितने दिनों तक चलता है WhatsApp?

WhatsApp के लिए ऐसा कोई नॉर्मल नियम नहीं है कि SIM बंद होने के ठीक 30, 60 या 90 दिन बाद आपका अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा. यानी SIM बंद होने और WhatsApp बंद होने के बीच कोई तय समय सीमा नहीं है.

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जब तक आपका WhatsApp अकाउंट एक्टिव है और आप इंटरनेट के जरिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक ऐप काम कर सकता है. हालांकि, लंबे समय तक अकाउंट का इस्तेमाल न करने पर WhatsApp की इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी लागू हो सकती है.

सबसे बड़ा खतरा कब होता है?

असली समस्या तब शुरू होती है जब आपको WhatsApp को दोबारा वेरिफाई करने की जरूरत पड़े. जैसे मान लिजिए अगर आपने फोन बदल लिया, WhatsApp को दोबारा इंस्टॉल किया या अकाउंट से जुड़ी किसी वजह से OTP की जरूरत पड़ गई तो बंद SIM पर SMS या कॉल के जरिए वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल पाएगा. ऐसी कंडिशन में आपके पास उस नंबर का एक्टिव होना जरूरी हो सकता है क्योंकि WhatsApp अकाउंट को दोबारा वेरिफाई करने के लिए फोन नंबर तक पहुंच चाहिए.

अगर नंबर किसी और को मिल गया तो?

अगर आपने अपना पुराना नंबर बंद करा दिया और बाद में टेलीकॉम कंपनी ने वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी कर दिया तो कंडिशन और जरूरी हो जाती है. नया नंबर धारक उस नंबर से WhatsApp पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है.

इसलिए अगर आप अपना मोबाइल नंबर बदल रहे हैं तो WhatsApp का Change Number फीचर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. इससे आपके अकाउंट को नए नंबर पर ट्रांसफर करने में मदद मिलती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
SIM WhatsApp TECH NEWS HINDI
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