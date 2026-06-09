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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे काम करता है STP, गंदे पानी को किस तकनीक से करता है साफ?

कैसे काम करता है STP, गंदे पानी को किस तकनीक से करता है साफ?

How STP Technology Works: जब सीवेज प्लांट में गंदा पानी पहुंचता है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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  • शुद्ध पानी पुनः उपयोग होता, पर्यावरण को सुरक्षित रखता।

How STP Technology Works: शहरों और कस्बों में बढ़ती आबादी के साथ गंदे पानी यानी सीवेज की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है. यदि इस पानी को बिना साफ किए नदियों, तालाबों या जमीन में छोड़ दिया जाए तो यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. यही वजह है कि एसटीपी (Sewage Treatment Plant) की भूमिका आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुकी है. एसटीपी ऐसी व्यवस्था है जो घरों, कार्यालयों और उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाने का काम करती है.

क्या होता है STP?

एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी तकनीकी सिस्टम है जहां गंदे पानी से ठोस कचरा, हानिकारक बैक्टीरिया, रसायन और अन्य प्रदूषक तत्वों को अलग किया जाता है. इस प्रोसेस के बाद प्राप्त पानी का उपयोग बागवानी, निर्माण कार्य, फ्लशिंग और कई औद्योगिक कार्यों में किया जा सकता है.

सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग

जब सीवेज प्लांट में गंदा पानी पहुंचता है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है. इसमें बड़े आकार का कचरा जैसे प्लास्टिक, कपड़े के टुकड़े, लकड़ी और अन्य ठोस पदार्थों को विशेष जालियों की मदद से अलग कर लिया जाता है. इससे आगे की मशीनों को नुकसान नहीं पहुंचता.

सेडिमेंटेशन टैंक में बैठती है गंदगी

स्क्रीनिंग के बाद पानी को बड़े टैंकों में भेजा जाता है, जहां भारी कण नीचे बैठ जाते हैं. इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. यहां कीचड़ और ठोस पदार्थ पानी से अलग हो जाते हैं जबकि अपेक्षाकृत साफ पानी अगले चरण में पहुंचता है.

बैक्टीरिया की मदद से होती है सफाई

एसटीपी का सबसे जरूरी स्टेज जैविक उपचार होता है. इसमें विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया गंदे पानी में मौजूद जैविक कचरे को तोड़ते हैं. इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन भी दी जाती है ताकि बैक्टीरिया तेजी से काम कर सकें. इसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किया जाता है.

आखिरी चरण में मरते हैं कीड़े

बॉयोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद पानी को क्लोरीन, ओजोन या अल्ट्रावायलेट (यूवी) तकनीक से कीटाणुरहित किया जाता है. इससे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं. इसके बाद पानी काफी हद तक साफ और सुरक्षित हो जाता है.

साफ पानी का होता है दोबारा इस्तेमाल

ट्रीटमेंट के बाद बचे हुए पानी को सिंचाई, पार्कों की देखभाल, कूलिंग सिस्टम और निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ताजे पानी की बचत होती है और जल संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है.

पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका

एसटीपी न केवल गंदे पानी को साफ करता है बल्कि नदियों और भूजल को प्रदूषित होने से भी बचाता है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में यह तकनीक स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान बनकर उभरी है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 09 Jun 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Sewage Treatment Plant TECH NEWS HINDI STP Technology
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