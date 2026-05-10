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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्क्रॉल करते-करते थक गए? ये 5 स्मार्ट गैजेट्स छुड़ा देंगे आपकी Doomscrolling की लत, नंबर 3 देखकर चौंक जाएंगे!

स्क्रॉल करते-करते थक गए? ये 5 स्मार्ट गैजेट्स छुड़ा देंगे आपकी Doomscrolling की लत, नंबर 3 देखकर चौंक जाएंगे!

DoomScrolling: ये छोटे-छोटे गैजेट्स आपके स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने में मदद करते हैं. आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि दिन में कितनी देर फोन इस्तेमाल करना है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 May 2026 04:27 PM (IST)
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  • स्मार्ट वियरेबल शारीरिक सक्रियता से फोन दूरी बनाते हैं।

DoomScrolling: आज के डिजिटल दौर में डूमस्क्रॉलिंग एक आम समस्या बन चुकी है. बिना सोचे-समझे घंटों तक सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते रहना न सिर्फ समय बर्बाद करता है बल्कि मानसिक थकान और तनाव भी बढ़ाता है. अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं तो अब टेक्नोलॉजी ही इसका समाधान बन सकती है. आइए जानते हैं 5 ऐसे स्मार्ट गैजेट्स के बारे में जो आपकी इस आदत को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

स्क्रीन टाइम कंट्रोल डिवाइस

ये छोटे-छोटे गैजेट्स आपके स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने में मदद करते हैं. आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि दिन में कितनी देर फोन इस्तेमाल करना है. जैसे ही लिमिट खत्म होती है, ये डिवाइस अलर्ट देता है या फोन को लॉक कर देता है. इससे धीरे-धीरे आपकी स्क्रॉलिंग आदत पर ब्रेक लगता है.

ई-इंक डिस्प्ले फोन

ई-इंक स्क्रीन वाले फोन आंखों के लिए आरामदायक होते हैं और इनमें रंगीन, आकर्षक इंटरफेस नहीं होता. इसका सीधा असर यह होता है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में उतना मजा नहीं आता जिससे आप खुद ही फोन का इस्तेमाल कम करने लगते हैं. यह गैजेट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं.

फोकस टाइमर (Pomodoro Gadget)

यह गैजेट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ डूमस्क्रॉलिंग कम करने में भी मदद करता है. इसमें आप 25-30 मिनट का फोकस टाइम सेट करते हैं जिसके दौरान फोन से दूर रहना होता है. समय पूरा होने पर छोटा ब्रेक मिलता है. इस टेक्निक से आपका दिमाग धीरे-धीरे फोकस करना सीखता है और यही वजह है कि इसे देखकर लोग चौंक जाते हैं.

नोटिफिकेशन ब्लॉकर डिवाइस

बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन ही हमें फोन उठाने पर मजबूर करते हैं. यह डिवाइस आपके फोन के नोटिफिकेशन को फिल्टर या ब्लॉक कर देता है ताकि आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें. कम नोटिफिकेशन मतलब कम डिस्ट्रैक्शन और कम स्क्रॉलिंग.

स्मार्ट वियरेबल (फिटनेस बैंड/स्मार्टवॉच)

स्मार्ट वियरेबल डिवाइस आपको एक्टिव रहने के लिए रिमाइंड करते हैं. ये समय-समय पर आपको उठने, चलने या एक्सरसाइज करने के लिए अलर्ट देते हैं. जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो खुद-ब-खुद फोन से दूरी बन जाती है और स्क्रॉलिंग कम हो जाती है.

डूमस्क्रॉलिंग की आदत एक दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन सही गैजेट्स और थोड़ी सी जागरूकता से इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है. अगर आप सच में अपनी डिजिटल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो इन स्मार्ट गैजेट्स को आजमाकर जरूर देखें.

यह भी पढ़ें:

V2X टेक्नोलॉजी क्या है, सड़क हादसों पर कैसे लगेगी लगाम? कार से पैदल यात्री तक, सब होंगे कनेक्ट

Published at : 10 May 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Doomscrolling TECH NEWS HINDI
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