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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी'AI को रोकना होगा!' बिना इंसानों के काम कर सकता है Claude, एंथ्रोपिक ने कहा- अब थमने की जरूरत

'AI को रोकना होगा!' बिना इंसानों के काम कर सकता है Claude, एंथ्रोपिक ने कहा- अब थमने की जरूरत

AI Safety Alert: Anthropic का कहना है कि एआई के विकास की रफ्तार को धीमा करने की जरूरत है. वरना ऐसी स्थिति बन जाएगी, जहां एआई सिस्टम खुद ही अपने सक्सेसर तैयार करेंगे और इसमें इंसान की जरूरत नहीं होगी.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 04:01 PM (IST)
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  • एलोन मस्क के बाद एंथ्रोपिक ने एआई गति पर चिंता जताई।
  • कंपनी का कहना है AI खुद ही अगले मॉडल बना सकता है।
  • एंथ्रोपिक ने सरकारों से तीव्र AI विकास हेतु तैयारी मांगी।
  • कंपनी ने एआई विकास धीमा करने को वैश्विक सहयोग माँगा।

AI Safety Alert: एआई में एडवांसमेंट की रफ्तार को लेकर पिछले काफी समय से चिंता जताई जा रही है. Elon Musk समेत कई लोग इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं. अब एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने भी एआई एडवांसमेंट की रफ्तार धीमी करने की मांग उठाई है. दरअसल, कंपनी का कहना है कि उसका एआई मॉडल Claude AI तेजी से नए एआई सिस्टम क्रिएट कर सकता है. इससे हम जल्द ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां एआई सिस्टम खुद ही अपने से अगले सिस्टम को डिजाइन, बिल्ड और ट्रेन कर सकेंगे और इस पूरी प्रोसेस में इंसानों की जरूरत भी नहीं होगी.

एंथ्रोपिक ने कहा- तैयारी शुरू कर देनी चाहिए

एंथ्रोपिक ने कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, जहां एआई सिस्टम खुद अपने सक्सेसर को तैयार कर सके, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता. सरकारों, रेगुलेटर और समाज को इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. कंपनी के मुताबिक, पब्लिक बेंचमार्क और उसके खुद के डेटा के अनुसार एआई काम को तेज कर रही है. इससे हेल्थकेयर, साइंस और प्रोडक्टिविटी जैसे एरिया में फायदा हो सकता है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जब एआई सिस्टम खुद काबिल हो जाएंगे तो इंसान उस पर काबू कैसे रखेंगे.

ऐसे तेज होती जा रही है एआई एडवांसमेंट की स्पीड

बीते 2-3 सालों में ही एआई में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ती गई है. शुरुआत में इंजीनियर कोड खुद लिखते थे. इसके बाद चैटबॉट इस काम में उनकी हेल्प करने लगे. फिर ऐसे एजेंट आ गए जो कोडिंग का पूरा काम कर सकते हैं. आज के एआई एजेंट कोड रन करने के साथ टास्क भी पूरे कर सकते हैं और दूसरे एजेंट को टास्क सौंप भी सकते हैं. एंथ्रोपिक का कहना है कि अब इसकी अगली स्टेज ऐसी होगी, जहां एआई सिस्टम फ्यूचर के एआई मॉडल को भी तैयार कर सकेंगे.

एंथ्रोपिक ने बताए तीन सिनेरियो

एंथ्रोपिक ने कहा कि मौजूदा स्थिति के आधार पर तीन फ्यूचर सिनेरियो बनते हैं. पहली संभावना यह है कि एआई का विकास धीमा हो जाए. दूसरी संभावना है कि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन कंट्रोल इंसानों के पास रहेगा और तीसरे सिनेरियो में एआई सिस्टम खुद ही अपने सक्सेसर मॉडल तैयार कर लेंगे. कंपनी दूसरी संभावना को लेकर ज्यादा आशान्वित है. कंपनी ने सरकारों समेत सभी स्टेकहॉल्डर्स से एआई के विकास की रफ्तार धीमी करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Jun 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Claude AI Anthropic
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