Green SM Limo टैक्सी सर्विस भारत में लॉन्च, सेफ्टी के साथ-साथ कंफर्ट पर भी जोर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वियतनाम की ग्रीन एसएम लिमो दिल्ली-एनसीआर में लॉन्च हुई।

कंपनी 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खुद के स्वामित्व में चलाएगी।

विनफास्ट लिमो ग्रीन सुरक्षित, आरामदायक और एआई तकनीक युक्त है।

Green SM Limo: अगर आप Delhi-NCR में रहते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक कैब का एक और ऑप्शन आ गया है. वियतनाम की मोबिलिटी कंपनी Green SM ने भारत में एंट्री करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस Green SM Limo को Delhi-NCR में लॉन्च कर दिया है. इससे पहले कंपनी वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और फिलिपींस में अपनी सेवाएं दे रही हैं. कंपनी ने बताया कि वह Delhi-NCR के मुख्य इलाकों से अपनी सर्विस शुरू करेगी और डिमांड के हिसाब से कवरेज बढ़ाती रहेगी. भारत में कंपनी 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्लीट डिप्लॉय करने की प्लानिंग के साथ आई है.

कंपनी खुद ही कारों की मालिक

उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों में ड्राइवर अपनी गाड़ियां और बाइक लगा सकते हैं, लेकिन Green SM खुद ही अपने फ्लीट में चलने वाली कारों की मालिक हैं. जानकारी के मुताबिक, इस सर्विस में VinFast Limo Green को यूज किया जाएगा, जो एक 7-सीटर SUV है. इसे खासतौर से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया गया है. पैसेंजर मोबाइल ऐप के अलावा हॉटलाइन के जरिए भी अपनी राइड बुक कर सकेंगे. Green SM ने बताया कि इस फ्लीट के सभी ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन, रोड सेफ्टी और कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग दी गई है.

यात्रियों के आराम का रखा गया है पूरा ख्याल

Green SM Limo के हर व्हीकल में कंपनी का सिक्योर-टू-सेफ सिस्टम फिट गया है, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर कैमरा, एआई-सपोर्टेड टेक्नोलॉजी और ड्राइवर और पैसेंजर के लिए इमरजेंसी असिस्टेंट बटन लगा हुआ है. इसमें पैसेंजर की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है. स्पेसियस केबिन वाली कंपनी की हर गाड़ी में पानी का पानी, वेट टिश्यू और दूसरी जरूरी चीजें अवेलेबल होंगी. यानी यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके कंफर्ट को भी ध्यान में रखा गया है. यह सर्विस लॉन्च होने से ओला-उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए मुकाबला कड़ा हो जाएगा.

बुकिंग पर चल रहा प्रमोशनल ऑफर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी एक खास प्रमोशनल डिस्काउंट ऑफर भी चला रही है. 5 जून से लेकर 11 जून तक कैब बुक करने वाले पैसेंजर किराये पर 250 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. भारत में एंट्री के बाद Green SM अब मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा और हुंडई समेत उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जिनकी कारों को फ्लीट सेक्टर में यूज किया जा रहा है.

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