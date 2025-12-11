हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपके पास भी आया है 127000 नंबर से SMS? जानिये कौन भेज रहा ये मैसेज और क्या करना होगा?

क्या आपके पास भी आया है 127000 नंबर से SMS? जानिये कौन भेज रहा ये मैसेज और क्या करना होगा?

इन दिनों कई लोगों को 127000 नंबर से SMS आ रहे हैं. इस SMS में अलर्ट मैसेज के साथ एक लिंक दिया होता है. यह मैसेज TRAI और RBI के एक ज्वाइंट टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत भेजे जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 10:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

क्या आपके मोबाइल पर भी 127000 नंबर से कोई SMS आया है? अगर आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है और अगर नहीं आया है तो अगले कुछ दिनों में आ सकता है. दरअसल, ये SMS टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की तरफ से RBI के साथ मिलकर चलाए जा रहे एक टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत भेजे जा रहे हैं. इस टेस्ट प्रोजेक्ट Digital Consent Acquisition (DCA) के लिए चलाया जा रहा है. आइए इसकी डिटेल जानते हैं.  

क्यों भेजे जा रहे हैं ये SMS?

मोबाइल यूजर की प्रमोशनल मैसेज के लिए दी गई सारी परमिशन को डिजिटल सिस्टम में लाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. अभी प्रमोशनल मैसेज भेजने वाले बिजनेसेस को यूजर की डिजिटल कन्सेंट रजिस्ट्री रखनी होती है. दूसरी तरफ यूजर को प्रमोशन कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कई मामलों में बैंक और दूसरे बिजनेस पेपर फॉर्म पर यूजर को प्रमोशनल मैसेज भेजने की परमिशन ले लेते हैं. इसके बाद जब यूजर इन मैसेज को ब्लॉक करना चाहता है तो पेपर फॉर्म वाली परमिशन को कैंसिल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और उसे लगातार मैसेज मिलते रहते हैं. इस परेशानी को दूर करने के लिए यह टेस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.

अब क्या बदल जाएगा?

यूजर को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए RBI और TRAI एक टेस्ट प्रोजेक्ट चला रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में बैंकों को ग्राहकों की पेपर फॉर्म वाली परमिशन को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इस पोर्टल पर ग्राहक यह चुन सकेंगे कि उन्हें प्रमोशनल मैसेज चाहिए या वो इन्हें बंद करना चाहते हैं. इसके लिए मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे मैसेज में अलर्ट मैसेज के साथ एक लिंक दिया होता है. इस लिंक यूजर को कन्सेंट मैनेजमेंट पेज पर ले जाएगा. इस पेज पर यूजर को उसकी सारी परमिशन दिख जाएगी, जिन्हें वह जारी रख या हटा सकता है. बता दें कि यह पूरी प्रोसेस ऑप्शनल है. 

मोबाइल यूजर पर महंगाई की मार! फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान, जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम

Published at : 11 Dec 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
TRAI RBI TECH NEWS Promotional Message
इंडिया
दिल्ली NCR
इंडिया
क्रिकेट
इंडिया
दिल्ली NCR
इंडिया
क्रिकेट
