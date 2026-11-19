Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कहानी लियोनिडा राज्य में, पहली बार महिला किरदार लूसिया शामिल है. ।

GTA 6 Launch : GTA 6 आखिरकार लॉन्च हो चुका है और इसके साथ ही गेमिंग की दुनिया में पिछले 13 साल से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है. Rockstar Games के इस नए गेम को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. कई गेमर्स आधी रात को ही इसे खेलने के लिए तैयार रहे, तो कुछ ने गेम का मजा लेने के लिए ऑफिस से छुट्टी तक ले ली.

भारत में भी 19 नवंबर को गेम रिलीज हो चुका है और अब खिलाड़ी PlayStation 5 और Xbox Series X/S पर इसकी नई दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आप भी GTA 6 खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि खरीदने से पहले इसकी कीमत, डाउनलोड के लिए जरूरी स्टोरेज और गेम खेलने के लिए किन डिवाइस की जरूरत होगी.

भारत में कितनी है GTA 6 की कीमत?

भारत में GTA 6 को दो एडिशन में पेश किया गया है. PlayStation और Xbox के ऑनलाइन स्टोर पर इसके Standard Edition की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है, जबकि Ultimate Edition के लिए 7,499 रुपये खर्च करने होंगे. Standard Edition में गेम की पूरी मुख्य कहानी मिलेगी. वहीं Ultimate Edition में अतिरिक्त गाड़ियां, हथियार, आउटफिट और डिजिटल कंटेंट भी शामिल हैं. इसके अलावा Blinkit पर भी PS5 का Standard Edition उपलब्ध है, हालांकि इसकी बिक्री कुछ शहरों में ही हो रही है.

गेम डाउनलोड करने के लिए कितनी स्टोरेज चाहिए?

GTA 6 खेलने के लिए ज्यादा स्टोरेज खाली रखनी होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, गेम डाउनलोड करने के लिए कंसोल के हिसाब से 212GB तक खाली जगह की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में डाउनलोड शुरू करने से पहले अपने कंसोल की स्टोरेज जरूर चेक कर लें.

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किन डिवाइस पर खेल सकेंगे GTA 6?

फिलहाल Rockstar Games ने GTA 6 को PlayStation 5 और Xbox Series X/S के लिए रिलीज किया है. अभी इसका PC वर्जन उपलब्ध नहीं है. PC गेमर्स को इसके लिए इंतजार करना होगा. अगर आपके पास इन कंसोल में से कोई नहीं है, तो उसे खरीदने का खर्च भी गेम की कीमत के साथ जोड़ना होगा.

क्या है GTA 6 की कहानी?

इस बार गेम की कहानी Leonida नाम के काल्पनिक अमेरिकी राज्य में दिखाई गई है, जो फ्लोरिडा से इंस्पायर्ड है. इसमें Vice City भी शामिल है, जिसे मियामी शहर का काल्पनिक रूप माना जाता है. गेम में Jason और Lucia नाम के दो मेन कैरेक्टर हैं. खास बात यह है कि Lucia इस सीरीज की पहली महिला मेन कैरेक्टर है.

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