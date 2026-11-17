Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Twitch पर भी 19 नवंबर से 30 नवंबर तक कोड जीतने का मौका मिलेगा.

GTA 6 Giveaway : GTA 6 को लेकर गेमिंग की दुनिया में हलचल लगातार बढ़ रही है. गेम की रिलीज से पहले ही Rockstar Games ने खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा ऑफर पेश किया है, जिसमें बिना पैसे खर्च किए इस गेम की कॉपी जीतने का मौका मिल सकता है. कंपनी इसके लिए दो अलग-अलग ऑनलाइन कैंपेन चलाने जा रही है. इनका आयोजन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Kick और Twitch पर होगा. खास बात यह है कि इन कैंपेन में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को लाइव स्ट्रीम देखनी होगी. गेमिंग स्ट्रीम देखने के बदले उन्हें GTA 6 का फ्री गेम कोड जीतने का मौका मिलेगा, हालांकि सिर्फ स्ट्रीम देखने से गेम मिलना पक्का नहीं होगा, इसमें रिवॉर्ड जीतने की शर्तें और कोड की उपलब्धता भी जरूरी होंगी.

इन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा GTA 6

Grand Theft Auto VI को 19 नवंबर को PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए रिलीज किया जाएगा. जो खिलाड़ी गिवअवे में गेम नहीं जीत पाएंगे, उन्हें इसे खरीदना होगा. इसके स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 80 डॉलर है. इसके अलावा Rockstar ने गेम की रिलीज से पहले एक शुरुआती अपडेट भी जारी किया है. खिलाड़ियों को गेम खेलना शुरू करने से पहले इस अपडेट को डाउनलोड करना जरूरी होगा.

Kick पर शुरू हो चुका है पहला गिवअवे

Rockstar Games का पहला प्रमोशनल कैंपेन Kick पर शुरू हो चुका है और यह 7 दिसंबर तक चलेगा. इसमें हिस्सा लेने के लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने Kick अकाउंट में साइन इन करना होगा. इसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी भी लाइव स्ट्रीम को लगातार या अलग-अलग समय पर कुल 180 मिनट यानी तीन घंटे देखना होगा. ऐसा करने पर यूजर्स Kick Sunset Reward केस अनलॉक कर सकेंगे. इस कैंपेन में हर योग्य यूजर को रोजाना एक रिवॉर्ड केस हासिल करने का मौका मिलेगा, हालांकि केस अनलॉक होने का मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ी को GTA 6 का कोड जरूर मिल जाएगा. कंपनी इस कैंपेन में कुल 10,000 गेम कोड बांटेगी, लेकिन जीतने की संभावना अभी साफ नहीं है.

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19 नवंबर से Twitch पर मिलेगा मौका

वहीं दूसरा गिवअवे Twitch पर आयोजित किया जाएगा. इसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी, जिस दिन GTA 6 लॉन्च होने वाला है. यह कैंपेन 30 नवंबर तक चलेगा. Rockstar के मुताबिक, इस प्रमोशन के जरिए हिस्सा लेने वाले लाइव स्ट्रीमिंग चैनलों पर हजारों गेम कोड बांटे जा सकते हैं, हालांकि Twitch कैंपेन में शामिल होने के लिए दर्शकों को कितनी देर तक स्ट्रीम देखनी होगी, यह अभी साफ नहीं है. कंपनी ने पात्रता से जुड़ी दूसरी शर्तों का भी खुलासा नहीं किया है.

कौन सा GTA 6 एडिशन जीत सकेंगे खिलाड़ी?

Kick पर चल रहे गिवअवे में खिलाड़ियों को GTA 6 का Ultimate Edition जीतने का मौका मिलेगा. इसकी कीमत 100 डॉलर रखी गई है. वहीं गेम के स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 80 डॉलर है. Ultimate Edition में स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले अतिरिक्त कंटेंट भी दिया जाएगा, फिलहाल Rockstar ने Twitch कैंपेन में मिलने वाले गेम एडिशन की जानकारी नहीं दी है.

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