GST 2.0! कल से भारत में सस्ते हो जाएंगे लैपटॉप? जानिए पूरी जानकारी

GST 2.0: भारत में GST 2.0 के बदलाव धीरे-धीरे लागू हो रहे हैं. कार निर्माताओं समेत कई अन्य सेक्टर इन कटौतियों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं. यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी इस हफ्ते से सस्ती मिलनी शुरू हो जाएंगी. लेकिन टेक सेक्टर की बात करें तो स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदारों के लिए यह राहत भरी खबर नहीं है.

लैपटॉप्स होंगे सस्ते?

मोबाइल फोन की तरह ही लैपटॉप पर भी अब तक 18% जीएसटी लगता रहा है. GST 2.0 लागू होने के बाद भी इस दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी 22 सितंबर 2025 के बाद भी लैपटॉप्स की कीमतों में कोई गिरावट नहीं आएगी. स्मार्टफोन इंडस्ट्री लंबे समय से टैक्स में कटौती की उम्मीद कर रही थी लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी. 18% जीएसटी दर सरकार की आमदनी का अहम जरिया है इसलिए इसे बरकरार रखा गया है.

क्यों रखे गए स्मार्टफोन और लैपटॉप बाहर?

GST काउंसिल ने स्मार्टफोन और लैपटॉप को नई रियायती दरों में शामिल नहीं किया है. सरकार ने इन्हें "नॉन-एसेंशियल" कैटेगरी में रखा है. यह फैसला हैरान करता है क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले गैजेट बाजारों में से एक हैं.

किन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा फायदा?

फेस्टिव सीजन से ठीक पहले सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम किया है ताकि ग्राहक बड़ी खरीदारी करें. इनमें शामिल हैं.

बड़े LED टीवी

एयर कंडीशनर (AC)

डिशवॉशर

अगर आप इन चीजों को खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए. कल से आपको इन प्रोडक्ट्स पर अच्छी बचत का मौका मिल सकता है.

iPhone 17 सीरीज़ और कीमतें

नई iPhone 17 सीरीज़ की सेल भी भारत में शुरू हो चुकी है लेकिन इसमें आपको कोई टैक्स रियायत नहीं मिलेगी. बल्कि कीमतें और बढ़ गई हैं.

बेस iPhone 17 (256GB स्टोरेज) –82,990 रुपये

iPhone Air – iPhone 16 Plus से करीब 20,000 रुपये महंगा

iPhone 17 Pro – 1,34,000 रुपये से ऊपर

यह भी पढ़ें:

Paytm, GPay, PhonePe यूजर्स के लिए के लिए बड़ी खबर, UPI से लेनदेन की लिमिट में हो गया बड़ा फेरबदल, जानिए नए नियम