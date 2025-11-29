अगले 10 सालों में 30 लाख नौकरियां खा जाएगी एआई, कहीं आपकी जॉब पर भी तो खतरा नहीं!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







यह बात किसी से छिपी नहीं है कि एआई के कारण नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. अब इसे लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि एआई के कारण कितनी नौकरियां जा सकती हैं. हाल ही में यूके के नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च (NFER) की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 2035 तक यूके में लो-स्किल वाली करीब 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी. इन नौकरियों में अभी जो काम इंसान कर रहे हैं, वो एआई और ऑटोमेशन से होने लगेगा.

इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई और ऑटोमेशन से फैक्ट्री और मशीन ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, वेयरहाउस वर्क, कैशियर आदि की नौकरियों पर ज्यादा खतरा है. मशीनें और सॉफ्टवेयर अगले कुछ ही सालों में इनकी जगह ले लेंगे. इसी तरह प्लंबिंग, रूफिंग और बिजली से जुड़ा काम भी एआई और रोबोटिक्स से होने लगेगा.

इन नौकरियों में होंगे ज्यादा मौके

रिपोर्ट में खतरे वाले नौकरियों के साथ-साथ उन क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया है, जहां नए मौके बनेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलीजेंस और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग वाले काम करने वाले लोगों की जगह एआई नहीं ले पाएगी. ऐसे में कानून, मैनेजमेंट, एजुकेशन और साइकोलॉजी से जुड़े प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ सकती है. हालांकि, इनका काम और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.

मौजूदा समय की 12 प्रतिशत नौकरियां खा सकती हैं एआई

यूके की तरह अमेरिका में भी एआई के कारण नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. MIT की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की करीब 12 प्रतिशत नौकरियों की जगह एआई ले सकती है. यानी अब इन नौकरियों को करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है और एआई उनका काम कर सकती है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित फाइनेंस, हेल्थकेयर और प्रोफेशनल सर्विस जैसे सेक्टर हुए हैं.

