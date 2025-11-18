Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Cyber Fraud: आजकल शादी-ब्याह का सीजन हो और WhatsApp पर इनविटेशन कार्ड न आए, ऐसा होना मुश्किल है. डिजिटल जमाने में लोग ई-कार्ड के जरिए आसानी से निमंत्रण भेजते हैं. लेकिन इसी सुविधा का फायदा ठग भी तेजी से उठा रहे हैं. साइबर फ्रॉड का नया तरीका वे़डिंग इनविटेशन Scam है जिसमें एक नकली शादी का कार्ड भेजकर आपके फोन और बैंक अकाउंट पर हमला किया जाता है. अगर आप ज़रा-सी भी लापरवाही करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस मिनटों में गायब हो सकता है.

कैसे काम करता है यह नया WhatsApp Wedding Scam?

ठग आपको किसी अंजान नंबर से एक आकर्षक शादी का डिजिटल कार्ड भेजते हैं जिसमें अक्सर एक लिंक या PDF फाइल होती है. संदेश के साथ हमारी शादी में जरूर आइए, कृपया कार्ड ओपन करें या family invitation जैसे भावनात्मक वाक्य लिखे होते हैं ताकि लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर दें.

जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हैं आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है. यह हानिकारक सॉफ्टवेयर आपके फोन की जानकारी, OTP, बैंकिंग ऐप डेटा और पासवर्ड तक चुपचाप चोरी कर लेता है. कई मामलों में यह आपके फोन का पूरा नियंत्रण भी ले सकता है.

क्यों बढ़ रहा है इस फ्रॉड का खतरा?

शादी का कार्ड देखकर लोग आमतौर पर क्लिक कर ही देते हैं क्योंकि यह एक सामाजिक और भावनात्मक विषय होता है. इसके अलावा ठग कार्ड को इतना असली की तरह डिजाइन करते हैं कि कोई भी सामान्य यूज़र उसे असली समझ लेता है. यही वजह है कि शादी के नाम पर होने वाला यह स्कैम तेजी से फैल रहा है और हजारों लोग इसका शिकार बन चुके हैं.

कैसे बचें इस खतरनाक Scam से?

सबसे जरूरी है सतर्कता. किसी भी अंजान नंबर से आए PDF, लिंक या वेबसाइट को बिना जांचे खोलें ही नहीं. अगर मैसेज किसी जान-पहचान वाले का भी लगे तो पहले कॉल करके पुष्टि जरूर करें. अपने फोन में एंटीवायरस रखें और बैंक से जुड़े OTP, पासवर्ड या दूसरी निजी जानकारी कभी किसी के साथ साझा न करें.

यदि गलती से आप किसी लिंक पर क्लिक कर चुके हैं तो तुरंत अपनी ऑनलाइन बैंकिंग बदलें, सभी पासवर्ड अपडेट करें और फोन की सुरक्षा जांच करवाएं. जरूरत पड़े तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.

