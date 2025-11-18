हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आया शादी का कार्ड? गलती से भी मत खोलना, एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? गलती से भी मत खोलना, एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Whatsapp Cyber Fraud: आजकल शादी-ब्याह का सीजन हो और WhatsApp पर इनविटेशन कार्ड न आए, ऐसा होना मुश्किल है. डिजिटल जमाने में लोग ई-कार्ड के जरिए आसानी से निमंत्रण भेजते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Cyber Fraud: आजकल शादी-ब्याह का सीजन हो और WhatsApp पर इनविटेशन कार्ड न आए, ऐसा होना मुश्किल है. डिजिटल जमाने में लोग ई-कार्ड के जरिए आसानी से निमंत्रण भेजते हैं. लेकिन इसी सुविधा का फायदा ठग भी तेजी से उठा रहे हैं. साइबर फ्रॉड का नया तरीका वे़डिंग इनविटेशन Scam है जिसमें एक नकली शादी का कार्ड भेजकर आपके फोन और बैंक अकाउंट पर हमला किया जाता है. अगर आप ज़रा-सी भी लापरवाही करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस मिनटों में गायब हो सकता है.

कैसे काम करता है यह नया WhatsApp Wedding Scam?

ठग आपको किसी अंजान नंबर से एक आकर्षक शादी का डिजिटल कार्ड भेजते हैं जिसमें अक्सर एक लिंक या PDF फाइल होती है. संदेश के साथ हमारी शादी में जरूर आइए, कृपया कार्ड ओपन करें या family invitation जैसे भावनात्मक वाक्य लिखे होते हैं ताकि लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर दें.

जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हैं आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है. यह हानिकारक सॉफ्टवेयर आपके फोन की जानकारी, OTP, बैंकिंग ऐप डेटा और पासवर्ड तक चुपचाप चोरी कर लेता है. कई मामलों में यह आपके फोन का पूरा नियंत्रण भी ले सकता है.

क्यों बढ़ रहा है इस फ्रॉड का खतरा?

शादी का कार्ड देखकर लोग आमतौर पर क्लिक कर ही देते हैं क्योंकि यह एक सामाजिक और भावनात्मक विषय होता है. इसके अलावा ठग कार्ड को इतना असली की तरह डिजाइन करते हैं कि कोई भी सामान्य यूज़र उसे असली समझ लेता है. यही वजह है कि शादी के नाम पर होने वाला यह स्कैम तेजी से फैल रहा है और हजारों लोग इसका शिकार बन चुके हैं.

कैसे बचें इस खतरनाक Scam से?

सबसे जरूरी है सतर्कता. किसी भी अंजान नंबर से आए PDF, लिंक या वेबसाइट को बिना जांचे खोलें ही नहीं. अगर मैसेज किसी जान-पहचान वाले का भी लगे तो पहले कॉल करके पुष्टि जरूर करें. अपने फोन में एंटीवायरस रखें और बैंक से जुड़े OTP, पासवर्ड या दूसरी निजी जानकारी कभी किसी के साथ साझा न करें.

यदि गलती से आप किसी लिंक पर क्लिक कर चुके हैं तो तुरंत अपनी ऑनलाइन बैंकिंग बदलें, सभी पासवर्ड अपडेट करें और फोन की सुरक्षा जांच करवाएं. जरूरत पड़े तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.

यह भी पढ़ें:

मोबाइल में दो-दो माइक्रोफोन क्यों होते हैं? असली राज जानकर रह जाएंगे दंग

Published at : 18 Nov 2025 03:09 PM (IST)
Tags :
WhatsApp Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
यूटिलिटी
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget