हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle नहीं था भारत का पहला सर्च इंजन! जानिए 90 के दशक में भारतीय कैसे करते थे इंटरनेट सर्च

Google नहीं था भारत का पहला सर्च इंजन! जानिए 90 के दशक में भारतीय कैसे करते थे इंटरनेट सर्च

Google: आज अगर कोई जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में Google का नाम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत गूगल से नहीं हुई थी?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Oct 2025 08:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google: आज अगर कोई जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में Google का नाम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत गूगल से नहीं हुई थी? 90 के दशक के आखिरी वर्षों में जब कंप्यूटर और डायल-अप कनेक्शन पहली बार घरों तक पहुंचे थे, तब भारतीय इंटरनेट की दुनिया में कदम रख रहे थे और उस वक्त Google का नाम तक नहीं था.

Rediff और Yahoo

90 के दशक में जब इंटरनेट नया-नया आया था तब भारतीय यूजर्स की ऑनलाइन दुनिया Rediff.com और Yahoo! जैसे पोर्टल्स से शुरू होती थी. ये सिर्फ सर्च इंजन नहीं, बल्कि इंटरनेट की एंट्री गेट माने जाते थे. लोग Rediff Mail पर अपनी पहली ईमेल आईडी बनाते थे, वहीं पर क्रिकेट स्कोर और ताज़ा खबरें देखते थे. जानकारी खोजने के लिए उसी वेबसाइट के सर्च बार का इस्तेमाल किया जाता था.

उस दौर में Yahoo! दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल था और ज्यादातर भारतीय यूजर्स जानकारी के लिए उसी पर भरोसा करते थे. वहीं, टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोग AltaVista का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वह बेहतर और तेज सर्च रिज़ल्ट देने के लिए जाना जाता था.

धीमा इंटरनेट और मुश्किल सर्च

90 के दशक में इंटरनेट से जुड़ना आसान नहीं था. डायल-अप कनेक्शन को कनेक्ट होने में एक मिनट से ज़्यादा समय लग जाता था. धीमी स्पीड की वजह से यूजर्स ऐसी वेबसाइट्स पसंद करते थे जो एक ही पेज पर ज्यादा जानकारी दे सकें ताकि उन्हें बार-बार पेज बदलने की जरूरत न पड़े.

हालांकि, शुरुआती सर्च इंजन बहुत सटीक जानकारी नहीं दे पाते थे. वेबसाइट्स पर ढेर सारे बैनर और विज्ञापन भरे होते थे जिससे जरूरी जानकारी खोजना काफी मुश्किल हो जाता था.

Google का आगमन और इंटरनेट की क्रांति

साल 2000 के आसपास Google ने दुनिया भर में दस्तक दी. यह बाकी पोर्टल्स से बिल्कुल अलग था सादा इंटरफेस, कोई विज्ञापन नहीं, सिर्फ सर्च पर ध्यान. Google की सबसे बड़ी ताकत उसका PageRank Algorithm था जो यूजर्स को सबसे प्रासंगिक और सही रिज़ल्ट दिखाता था. यह तकनीक इतनी सटीक थी कि लोगों को यह किसी जादू से कम नहीं लगी.

धीरे-धीरे भारतीयों की इंटरनेट आदतें बदलने लगीं. अब वे Yahoo! या Rediff जैसे पोर्टल्स पर जाने के बजाय सीधे Google खोलते थे. इंटरनेट सर्च करना अब Google करना कहलाने लगा.

यह भी पढ़ें:

आज हर जगह हो रही यूज, लेकिन कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी ये सारी टेक्नोलॉजी, देखें लिस्ट

Published at : 29 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Tags :
Yahoo Google TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Sandeep Chaudhary: बिहार का रण... चलेगा 'तेजस्वी प्रण'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
AI या इमोशनल ट्रैप? ChatGPT पर लाखों यूजर्स कर रहे हैं सुसाइड की बातें, OpenAI ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
यूटिलिटी
सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी
सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी
ट्रेंडिंग
मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'
मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल
ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को दे रही 28.5 लाख की स्कॉलरशिप, यहां जान लें पूरी डिटेल
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget