आज हर जगह हो रही यूज, लेकिन कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी ये सारी टेक्नोलॉजी, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और इसमें तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. आज यूज हो रहीं कई टेक्नोलॉजीज अगले कुछ सालों में पुरानी चीजें हो जाएंगी.
टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और पिछले कुछ सालों में इसमें तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. एक समय हर घर की जरूरत बन चुकी कई चीजें आज गायब हो चुकी हैं. कैसेट्स की बात हो या फ्लॉपी डिस्क, आज ढूंढने पर भी ये चीजें नहीं मिलती. नई टेक्नोलॉजी ने इनकी जगह ले ली और आज इनकी जरूरत खत्म हो गई है. इसी तरह आज हम कई चीजें यूज कर रहे हैं, जो अगले कुछ सालों में पूरी तरह गायब हो जाएंगी.
चार्जिंग केबल अब कुछ ही सालों की मेहमान
चार्जिंग केबल में पिछले कुछ समय से काफी बदलाव आए हैं. इसके अलावा अब वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है. मोबाइल फोन की बात हो या किसी वीयरेबल डिवाइस की, सारी चीजें अब वायरलेस टेक्नोलॉजी से चार्ज हो रही हैं. कुछ कंपनियों ने नए फोन के साथ चार्जिंग केबल देना भी बंद कर दिया है. ऐसे में अगले कुछ सालों में चार्जिंग केबल की जरूरत खत्म हो जाएगी.
रिमोट कंट्रोल
आज के समय में एसी से लेकर टीवी तक चलाने के लिए रिमोट का यूज हो रहा है. हालांकि, धीरे-धीरे इसकी जरूरत भी कम होती जा रही है और अब वॉइस कंट्रोल से एक साथ कई गैजेट और डिवाइस कंट्रोल किए जा सकते हैं. नए गैजेट और डिवाइस के साथ अब वॉइस कंट्रोल वाले रिमोट आ रहे हैं. ऐसे में अगले कुछ सालों में अगर रिमोट कंट्रोल दिखने बंद हो जाएं तो अचंभे वाली बात नहीं होनी चाहिए.
पासवर्ड
अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो बिना पासवर्ड के अपनी प्राइवेसी की कल्पना भी नहीं कर सकते. सोशल मीडिया अकाउंट्स से लेकर ऐप्स तक को लॉक करने के लिए पासवर्ड की जरूरत है. हालांकि, अब धीरे-धीरे यह बदल रहा है और पासवर्ड की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट और फेसआईडी आदि का चलन बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अगले कुछ सालों में पासवर्ड या पिन की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ले सकता है.
ये भी पढ़ें-
वाई-फाई से कनेक्ट नहीं हो रहा लैपटॉप? ये आसान तरीके करेंगे मदद, झंझट होगा दूर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL