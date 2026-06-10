यूट्यूब पर कितने गाने हुए हैं अब तक अपलोड? हैरान कर देने वाला है आंकड़ा

Youtube Music Video Data: आज के टाइम पर यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है. वहीं यूट्यूब के जरिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं. 2005 में शुरू हुए इस प्लेटफार्म पर शुरुआत में लोग सिर्फ छोटे-छोटे वीडियो अपलोड करते थे. लेकिन धीरे-धीरे यह म्यूजिक, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग का बड़ा केंद्र बन गया है.

यूट्यूब के आंकड़ों के अनुसार अब तक यूट्यूब पर 20 अरब से ज्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं. इसमें आम वीडियो ही नहीं बल्कि म्यूजिक वीडियो, फिल्मी गाने, इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट के ट्रैक, लाइव कॉन्सर्ट, रीमिक्स सॉन्ग, यूट्यूब शॉर्ट्स और एजुकेशनल कंटेंट, टेक्नोलॉजी रिव्यू, गेमिंग वीडियोंं, कुकिंग ट्यूटोरियल और न्यूज कंटेंट भी शामिल है. ऐसे में चलिए अब अब आपको बताते हैं कि यूट्यूब पर अब तक कितने गाने अपलोड हो चुके हैं.

रोजाना कितने वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पर?

यूट्यूब कंपनी के अनुसार औसतन हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं. यह वीडियो दुनिया भर से लोग अपलोड करते हैं, यानी हर मिनट हजारों घंटे का नया कंटेंट यूट्यूब प्लेटफार्म पर जुड़ता है. यही वजह है की टोटल वीडियो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं यह वीडियो देखने वालों में बड़े, बुजुर्ग, बच्चे और युवा हर कैटेगरी के लोग शामिल है.

यूट्यूब पर कितने गाने हुए हैं अब तक अपलोड?

यूट्यूब के आंकड़ों के अनुसार यह डेटा तो है कि यूट्यूब पर अब तक 20 अरब से भी ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब पर गाने अपलोड होने को लेकर डाटा नहीं सामने नहीं आया है. इसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि प्लेटफार्म हर वीडियो को अलग-अलग कैटेगरी में नहीं गिनता है. हालांकि यूट्यूब म्यूजिक पर 10 करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल गाने मौजूद है. इसके अलावा करोड़ यूजर अपलोडेड गाने, रीमिक्स, लाइव परफॉर्मेंस, कवर सोंग्स और लोकल रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध है. लेकिन अनुमान के अनुसार यूट्यूब पर मौजूद गाने संबंधी कंटेंट की संख्या कई करोड़ से लेकर अरब तक हो सकती हैं. क्योंकि हर दिन नए वीडियो अपलोड होते हैं.

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यूट्यूब पर कौन से वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं?

यूट्यूब के डेटा के अनुसार 300 से ज्यादा म्यूजिक वीडियो ऐसे हैं, जिन्होंने एक बिलियन व्यूज को पार कर लिया है. इस रिकॉर्ड को हासिल करने वाले पांच सबसे तेज म्यूजिक वीडियो एडेल का हैलो, एड शीरन का शेप ऑफ यू, लुईस फोंसी का डेस्पासिटो, जे बाल्विन और विली विलियम यह का मी जेंटे, रोसे और ब्रूनो मार्स का एपीटी जैसे गाने शामिल है.

यूट्यूब के आंकड़े हैं हैरान करने वाला

यूट्यूब पर अब तक 20 अरब से ज्यादा वीडियो अपलोड होने वाला यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पर हर दिन लाखों नए क्रिएटर जुड़ते हैं. 2014 में प्लेटफार्म पर रोजाना 3.5 अरब लाइक और 10 करोड़ से ज्यादा कॉमेंट्स किए गए थे. इससे साफ है कि यूट्यूब अब सिर्फ वीडियो देखने की वेबसाइट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एंटरटेनमेंट और म्यूजिक प्लेटफाॅर्म भी बन चुका है.

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