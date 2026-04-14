WhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सएप के प्राइवेसी चिंताओं के विकल्प, नए ऐप आजमाएं।

सेशन: प्राइवेसी पर केंद्रित, मोबाइल नंबर के बिना मैसेंजर।

सिग्नल: भरोसेमंद एन्क्रिप्शन, लेकिन क्लाउड बैकअप नहीं।

टेलीग्राम: सीक्रेट चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड, नियमित चैट अलग।

थ्रीमा: आईडी-आधारित, संदेश सर्वर से हट जाते हैं, सशुल्क।

वायर: ओपन-सोर्स एन्क्रिप्शन, बग्स के कारण कम लोकप्रिय।

WhatsApp Alternatives: पिछले कुछ सालों से WhatsApp का यूज तेजी से बढ़ा है. यह सबसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है और दुनियाभर में अरबों लोग इसे यूज करते हैं. इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं. हाल ही में व्हा्टसऐप के एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर खूब बवाल हो रहा है. ऐसे में अगर आप व्हाट्सऐप पर प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं या इसका यूज कर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इसके कई ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं. आज हम आपको WhatsApp Alternatives के बारे में बताने जा रहे हैं.

Session

प्राइवेट चैटिंग के लिए सेशन ऐप को बेस्ट ऑप्शंस में से एक माना जाता है. यह एक एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड मैसेंजर है, जो प्राइवेट डेटा प्रोटेक्ट करता है. यह एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है और यह यूजर का प्राइवेट डेटा कलेक्ट नहीं करती, जिससे डेटा लीक होने का खतरा नहीं रहता. इस पर अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही यह कोई मेटाडेटा स्टोर नहीं करती, जिससे किसी भी मैसेज को ट्रैक करना या यूजर को पहचान पाना लगभग असंभव हो जाता है.

Signal

सिग्नल भी सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में से एक है और कई लोग प्राइवेट चैटिंग के लिए इस पर खूब भरोसा करते हैं. इसका एनक्रिप्शन भी उसी टेक पर बना है, जो व्हाट्सऐप यूज करती है, लेकिन इसके एनक्रिप्शन पर अभी तक कोई सवाल खड़े नहीं हुए हैं. इस पर मैसेज और कॉल सब कुछ एनक्रिप्टेड है. यह ऐप एडवरटाइजिंग के लिए कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती. हालांकि, इस ऐप में क्लाउड बैकअप का ऑप्शन नहीं मिलता है.

Telegram

यह व्हाट्सऐप का एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है और इसे बड़ी संख्या में लोग यूज भी करते हैं. यह रेगुलर चैट के लिए क्लाइंट-सर्वर एनक्रिप्शन का यूज करती है. यानी टेलीग्राम आपके मैसेज पढ़ सकती है, लेकिन अगर यूजर सीक्रेट चैट स्टार्ट करता है तो उसके मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट होते हैं.

Threema

Threema को भी व्हाट्सऐप का एक दमदार ऑप्शन माना जा सकता है. इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती. रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर्स को एक यूनीक आईडी दी जाती है. इसकी एक और खूबी यह है कि जैसे ही मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा, यह ऐप के सर्वर से डिलीट हो जाएगा. हालांकि, इसे यूज करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. इस पर 650 रुपये वन-टाइम परचेजिंग फीस देनी पडे़गी. इस कारण इस पर लोगों को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है.

Wire

यह ऐप भी सिग्नल वाले एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करती है. यानी इस पर भी मैसेज और कॉल्स पूरी तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होते हैं. इसका एनक्रिप्शन ओपन सोर्स भी है. यह अलग-अलग डिवाइस के साथ आसानी से सिंक हो जाती है. पर्सनल यूज के लिए इसे फ्री यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें आने वाले बग्स के कारण यह लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई है.

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