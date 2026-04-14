हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज

WhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज

WhatsApp Alternatives: अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है या आप WhatsApp को यूज करते-करते बोर हो गए हैं तो इसकी ऑल्टरनेटिव ऐप्स को यूज किया जा सकता है. इनमें Session, Signal और Telegram आदि शामिल हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्हाट्सएप के प्राइवेसी चिंताओं के विकल्प, नए ऐप आजमाएं।
  • सेशन: प्राइवेसी पर केंद्रित, मोबाइल नंबर के बिना मैसेंजर।
  • सिग्नल: भरोसेमंद एन्क्रिप्शन, लेकिन क्लाउड बैकअप नहीं।
  • टेलीग्राम: सीक्रेट चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड, नियमित चैट अलग।
  • थ्रीमा: आईडी-आधारित, संदेश सर्वर से हट जाते हैं, सशुल्क।
  • वायर: ओपन-सोर्स एन्क्रिप्शन, बग्स के कारण कम लोकप्रिय।

WhatsApp Alternatives: पिछले कुछ सालों से WhatsApp का यूज तेजी से बढ़ा है. यह सबसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है और दुनियाभर में अरबों लोग इसे यूज करते हैं. इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं. हाल ही में व्हा्टसऐप के एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर खूब बवाल हो रहा है. ऐसे में अगर आप व्हाट्सऐप पर प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं या इसका यूज कर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इसके कई ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं. आज हम आपको WhatsApp Alternatives के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Session

प्राइवेट चैटिंग के लिए सेशन ऐप को बेस्ट ऑप्शंस में से एक माना जाता है. यह एक एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड मैसेंजर है, जो प्राइवेट डेटा प्रोटेक्ट करता है. यह एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है और यह यूजर का प्राइवेट डेटा कलेक्ट नहीं करती, जिससे डेटा लीक होने का खतरा नहीं रहता. इस पर अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही यह कोई मेटाडेटा स्टोर नहीं करती, जिससे किसी भी मैसेज को ट्रैक करना या यूजर को पहचान पाना लगभग असंभव हो जाता है. 

Signal

सिग्नल भी सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में से एक है और कई लोग प्राइवेट चैटिंग के लिए इस पर खूब भरोसा करते हैं. इसका एनक्रिप्शन भी उसी टेक पर बना है, जो व्हाट्सऐप यूज करती है, लेकिन इसके एनक्रिप्शन पर अभी तक कोई सवाल खड़े नहीं हुए हैं. इस पर मैसेज और कॉल सब कुछ एनक्रिप्टेड है. यह ऐप एडवरटाइजिंग के लिए कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती. हालांकि, इस ऐप में क्लाउड बैकअप का ऑप्शन नहीं मिलता है. 

Telegram

यह व्हाट्सऐप का एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है और इसे बड़ी संख्या में लोग यूज भी करते हैं. यह रेगुलर चैट के लिए क्लाइंट-सर्वर एनक्रिप्शन का यूज करती है. यानी टेलीग्राम आपके मैसेज पढ़ सकती है, लेकिन अगर यूजर सीक्रेट चैट स्टार्ट करता है तो उसके मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट होते हैं. 

Threema

Threema को भी व्हाट्सऐप का एक दमदार ऑप्शन माना जा सकता है. इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती. रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर्स को एक यूनीक आईडी दी जाती है. इसकी एक और खूबी यह है कि जैसे ही मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा, यह ऐप के सर्वर से डिलीट हो जाएगा. हालांकि, इसे यूज करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. इस पर 650 रुपये वन-टाइम परचेजिंग फीस देनी पडे़गी. इस कारण इस पर लोगों को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है.

Wire

यह ऐप भी सिग्नल वाले एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करती है. यानी इस पर भी मैसेज और कॉल्स पूरी तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होते हैं. इसका एनक्रिप्शन ओपन सोर्स भी है. यह अलग-अलग डिवाइस के साथ आसानी से सिंक हो जाती है. पर्सनल यूज के लिए इसे फ्री यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें आने वाले बग्स के कारण यह लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई है. 

ये भी पढ़ें-

धांसू फीचर्स वाले इस गूगल पिक्सल फोन पर जबरदस्त छूट, यहां मिल रहा हजारों की बचत करने का मौका

Published at : 14 Apr 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Telegram WhatsApp TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज
WhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज
टेक्नोलॉजी
अब Android फोन में भी मिलेगा iPhone वाला फीचर! गूगल जल्द करेगा लॉन्च, जानिए कैसे करेगा काम
अब Android फोन में भी मिलेगा iPhone वाला फीचर! गूगल जल्द करेगा लॉन्च, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
धांसू फीचर्स वाले इस गूगल पिक्सल फोन पर जबरदस्त छूट, यहां मिल रहा हजारों की बचत करने का मौका
धांसू फीचर्स वाले इस गूगल पिक्सल फोन पर जबरदस्त छूट, यहां मिल रहा हजारों की बचत करने का मौका
टेक्नोलॉजी
Mark Zuckerberg का ही एआई वर्जन बना रही है मेटा, बिल्कुल सीईओ की तरह करेगा काम
Mark Zuckerberg का ही एआई वर्जन बना रही है मेटा, बिल्कुल सीईओ की तरह करेगा काम
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War News Live: अमेरिका की होर्मुज नाकेबंदी से सऊदी अरब परेशान, ट्रंप पर बना रहा दबाव, ईरान-US की बातचीत पर आया पाकिस्तान का रिएक्शन
Live: अमेरिका की होर्मुज नाकेबंदी से सऊदी अरब परेशान, ट्रंप पर बना रहा दबाव, ईरान-US की बातचीत पर आया PAK का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
Home Tips
Aluminium Foil Door Trick: दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
एग्रीकल्चर
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget