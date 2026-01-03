हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Pixel 10 पर आ गई बड़ी छूट, यहां उठाएं 11 हजार रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट का फायदा

Google Pixel 10 पर आ गई बड़ी छूट, यहां उठाएं 11 हजार रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट का फायदा

Google Pixel 10 की खरीद पर शानदार बचत का मौका मिल रहा है. अमेजन से यह फोन खरीदने पर आप 11,800 रुपये से अधिक की बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jan 2026 07:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Pixel 10 Discount: गूगल ने कुछ महीने पहले ही अपना दमदार Pixel 10 फोन भारत में लॉन्च किया था. शानदार कैमरा सिस्टम और प्रीमियम लुक वाले इस फोन में एआई फीचर्स की भरमार है. अगर आप यह फोन खरीदना चाहते हैं तो इस पर शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें आप हजारों की बचत कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप सिर्फ बजट के कारण अब तक यह फोन नहीं खरीद पाए थे तो यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.

Google Pixel 10 स्पेसिफिकेशंस

इस फोन को पिछले साल अगस्त में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. गूगल ने इसे 4970mAh के बैटरी पैक से लैस किया है और अगले 7 सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहेगी.

अमेजन पर मिल रही है धांसू डील

भारत में Pixel 10 को 79,999 कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन पर यह छप्पफाड़ छूट के साथ लिस्टेड है. अमेजन पर अभी यह फोन 9700 रुपये की सीधी छूट के बाद 70,299 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 2108 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 68,191 रुपये रह जाती है. इस तरह आप गूगल पिक्सल 10 पर 11,800 रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय 98,500 रुपये में लिस्टेड है. इस प्रीमियम फोन को इतनी सस्ती कीमत पर पाने का मौका चूकना नहीं चाहिए.

Published at : 03 Jan 2026 07:41 AM (IST)
Embed widget