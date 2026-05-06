Google Pixel 10 पहले कभी नहीं हुआ इतना सस्ता, इस डील में मिलेगा 20,000 की बचत का मौका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 9 मई से फ्लिपकार्ट पर Google Pixel 10 पर ₹20,000 की छूट मिलेगी।

Pixel 10 में 6.3 इंच 120Hz OLED डिस्प्ले, Tensor G5 चिप है।

इसमें 48MP कैमरा, 4970mAh बैटरी, 7 साल अपडेट्स मिलेंगे।

सेल में iPhone 17 पर भी ₹71,900 की विशेष छूट उपलब्ध है।

Google Pixel 10 Discount: अगर आपको क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, प्रीमियम लुक और पावरफुल फीचर्स वाला फोन चाहिए तो Google Pixel 10 अच्छी च्वॉइस हो सकती है. अब इस फोन पर एक शानदार डील आने वाली है, जिसके बाद यह अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होगा. दरअसल, फ्लिपकार्ट पर 9 मई से सेल शुरू हो रही है, जिसमें इस फोन को 20,000 रुपये की बचत के साथ खरीदने का मौका होगा. ऐसे में अगर आप नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा मौका दोबारा मिलना मुश्किल है. आइए इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और डील के बारे में डिटेल से जान लेते हैं.

Google Pixel 10 के फीचर्स

पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए इस फोन में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. यानी धूप में स्क्रीन एकदम साफ विजिबल होगी. साथ ही इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. गूगल ने इस फोन में Tensor G5 चिपसेट का यूज किया है और यह Android 16 पर रन करता है. इसे अगले 7 सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी. कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस दिया गया है. यह फोन 4970mAh के बैटरी पैक से लैस है.

फ्लिपकार्ट पर आएगी सबसे धाकड़ डील

भारत में इस फोन को 79,999 रुपये में लॉन्च किया था, लेकिन फ्लिपकार्ट की Sasa Lele Sale में यह फोन अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्टेड होगा. जानकारी के मुताबिक, 9 मई से शुरू हो रही फ्लिपकार्ट की इस सेल में Pixel 10 को 20,000 रुपये की छूट के साथ केवल 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इस छूट में बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और दूसरे कूपन भी शामिल होंगे. इनकी जानकारी सेल लाइव होने के साथ अवेलेबल हो जाएगी.

iPhone पर भी मिलेगी छूट

गूगल पिक्सल 10 की तरह इस सेल में आईफोन पर भी छूट मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, इस सेल में iPhone 17 को 71,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इस आईफोन को को 82,990 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसी तरह 79,999 रुपये में लॉन्च हुए iPhone 16 को 58,900 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा.

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