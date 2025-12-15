Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Disco Browser: गूगल ने अपने नए एआई-सक्षम ब्राउजर Disco की घोषणा की है जो वेब ब्राउज़िंग का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. यह ब्राउजर पारंपरिक टैब आधारित ब्राउजिंग को हटाकर यूजर्स को एक अधिक केंद्रित और टास्क-आधारित अनुभव देने का प्रयास करता है. यह Chromium पर आधारित है इसलिए इसका इंटरफेस और अनुभव Google Chrome जैसा ही लगेगा लेकिन इसके ऊपर AI फीचर्स को जोड़ा गया है जिससे यह सिर्फ एक सामान्य ब्राउजर नहीं रह जाता.

GenTabs

Disco का सबसे खास फीचर है GenTabs जो गूगल के Gemini 3 मॉडल की शक्ति का उपयोग करता है. यह फीचर आपके खुले टैब्स और, यदि अनुमति दी जाए तो आपकी Gemini चैट हिस्ट्री का विश्लेषण करके इंटरैक्टिव वेब एप्स बना सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं और कई वेबसाइट्स पर जानकारी देख रहे हैं तो Disco इसे एक ही GenTab में संकलित कर सकता है जिसमें कैलेंडर, मैप्स, टाइमलाइन और उपयोगी लिंक शामिल होंगे. ये लिंक अभी भी सामान्य टैब की तरह खोले जा सकते हैं लेकिन जानकारी व्यवस्थित और टास्क-फोकस्ड तरीके से प्रदर्शित होती है.

GenTabs को यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स के जरिए सक्रिय कर सकते हैं और फिर फॉलो-अप निर्देशों के माध्यम से इसे और परिष्कृत कर सकते हैं. इससे मैन्युअल कॉपी-पेस्ट और जानकारी को व्यवस्थित करने की झंझट खत्म हो जाती है. साथ ही, हर GenTab की सामग्री मूल वेब स्रोतों से लिंक होती है, जिससे आवश्यकतानुसार विवरण की पुष्टि या और गहराई में जानकारी हासिल की जा सकती है.

उपलब्धता और भविष्य

वर्तमान में, Disco एक सीमित Google Labs एक्सपेरिमेंट के रूप में लॉन्च किया गया है. यह अभी केवल macOS यूजर्स के लिए वेटलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध है. गूगल ने इसे एक टेस्टबेड के रूप में पेश किया है ताकि GenTabs और अन्य भविष्य के फीचर्स में से सफल विचारों को मुख्य उत्पादों जैसे Chrome में शामिल किया जा सके.

इस शुरुआती प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि भविष्य में ब्राउज़िंग सिर्फ टैब्स को मैनेज करने तक सीमित नहीं रहेगी. AI के जरिए ये टैब्स ऐसे टूल्स में बदल जाएंगे जो असली काम को जल्दी और आसान तरीके से पूरा करने में मदद करेंगे. यह तकनीक वेब ब्राउज़िंग को अधिक स्मार्ट, उत्पादक और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकती है.

