Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह वास्तविक उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षित रखता है, हमले पहचानता है.

Google Mirror Dimension : इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर बैंकिंग से जुड़ा कोई काम, इन सभी के लिए हम अलग-अलग वेबसाइट्स का यूज करते हैं, लेकिन Google ने अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जहां ये सभी वेबसाइट्स तो दिखाई देती हैं, लेकिन वहां होने वाली एक्टिवीटीयों का असल दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है.

Google ने इस खास सिस्टम को Mirror Dimension नाम दिया है. कंपनी इसका यूज Chrome में आने वाले Gemini आधारित AI एजेंट्स को ट्रेनिंग देने और उनकी क्षमता जांचने के लिए कर रही है. तो आइए जानते हैं कि Google का Mirror Dimension क्या है और यह नकली इंटरनेट कैसे काम करता है.

क्या है Google का Mirror Dimension?

Mirror Dimension इंटरनेट की एक ऐसी सिम्युलेटेड दुनिया है, जिसमें असली वेबसाइट्स की तरह दिखने वाली हजारों नकली वेबसाइट्स मौजूद हैं. इसे Google ने Chrome के Gemini आधारित AI एजेंट्स की टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है. इसमें AI एजेंट्स लिंक खोलने, ऑनलाइन फॉर्म भरने, पॉडकास्ट डाउनलोड करने और शॉपिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं. खास बात यह है कि इन कामों के लिए उन्हें किसी असली वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. इससे असली यूजर्स के अकाउंट और उनके डेटा पर कोई असर नहीं पड़ता है.

असली यूजर्स का डेटा कैसे करेगा सुरक्षित?

Google का Mirror Dimension AI एजेंट्स को असली वेबसाइट्स की जगह उनके नकली वर्जन पर काम करने की ट्रेनिंग देता है. इससे AI लिंक खोलने, फॉर्म भरने और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे काम कर सकता है, लेकिन इस दौरान किसी असली यूजर के अकाउंट या निजी डेटा तक उसकी पहुंच नहीं होती है. इससे टेस्टिंग के दौरान होने वाली गलतियों का असर असली यूजर्स पर नहीं पड़ता है.

कैसे काम करता है यह नकली इंटरनेट?

Google ने Mirror Dimension को gVisor नाम के टूल की मदद से एक सुरक्षित डिजिटल सैंडबॉक्स में तैयार किया है. जब AI किसी जानी-पहचानी वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसे असली वेबसाइट की जगह उसका नकली वर्जन दिखाता है. इस दौरान Chrome के एड्रेस बार में वेबसाइट का पता सामान्य ही दिखाई देता है. इसके लिए Google ने अपने निजी टेस्ट नेटवर्क में कस्टम वेब सर्टिफिकेट का यूज किया है. कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था को सामान्य इंटरनेट पर हैकर्स Chrome यूजर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, यह सिर्फ Google के कंट्रोल टेस्ट नेटवर्क में काम करती है.

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Google का Mirror Dimension क्या लाएगा बदलाव?

Mirror Dimension की मदद से Google AI एजेंट्स को असली इंटरनेट पर काम करने से पहले सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग और टेस्टिंग दे सकेगा. इससे AI को साइबर हमलों की पहचान करने और बिना यूजर की परमिशन के कोई जरूरी काम न करने की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी. इस सिस्टम से एक सिक्योरिटी इंजीनियर रोजाना 1,000 से ज्यादा हमलों के टेस्ट कर सकता है, जो इंसान की क्षमता से 30 गुना से भी ज्यादा है, हालांकि Google ने अभी यह नहीं बताया है कि इन टेस्ट में AI कितनी बार सफल रहा है.

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