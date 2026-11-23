Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Xiaomi ₹1.64 लाख (यूरो), iPhone ₹1.79 लाख से शुरू.

Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max : Xiaomi ने हाल ही में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. वहीं Apple का iPhone 18 Pro Max पहले से ही भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह दोनों ही स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं और इनमें लेटेस्ट प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सेटअप मिलता है, हालांकि कैमरा, बैटरी, चार्जिंग और कीमत के मामले में दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कीमत से लेकर फीचर्स तक Xiaomi 18 Pro Max और iPhone 18 Pro Max में कौन किस मामले में आगे है.

डिस्प्ले और डिजाइन में कितना अंतर?

Xiaomi 18 Pro Max में 6.9 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट और 4,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. वहीं iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच की Super Retina XDR OLED स्क्रीन मिलती है. इसमें ProMotion टेक्नोलॉजी दी गई है. इसमें Always-On डिस्प्ले और छोटा Dynamic Island भी मिलता है.

कैमरा किसका है ज्यादा दमदार?

फोटोग्राफी के लिए Xiaomi 18 Pro Max में Leica की ट्यूनिंग वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें OIS के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके मुकाबले iPhone 18 Pro Max में 48MP का Fusion मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें वेरिएबल अपर्चर की सुविधा है. इसके साथ 48MP का अल्ट्रावाइड और 48MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है.



बैटरी और चार्जिंग में कौन आगे?

बैटरी के मामले में Xiaomi 18 Pro Max में 7,050mAh की बैटरी दी गई है. यह 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. वहीं Apple के मुताबिक iPhone 18 Pro Max एक बार चार्ज करने पर 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक या 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है.

यह भी पढ़ें - GTA 6 Console : GTA 6 के लिए तैयार है आपका कंसोल? गेम खेलने से पहले करें ये चेक

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर में कौन-सा फोन है बेस्ट

परफॉर्मेंस के लिए Xiaomi 18 Pro Max में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है. यह 2nm टेक्नोलॉजी पर बना है और इसकी क्लॉक स्पीड 5.01GHz तक जाती है. वहीं iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट दिया गया है. यह भी 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. इसमें छह कोर वाला CPU मिलता है, जिसमें दो नए Super Cores और चार एफिशिएंसी कोर शामिल हैं.

Xiaomi 18 Pro Max और iPhone 18 Pro Max की कीमत

Xiaomi 18 Pro Max का भारत में प्राइस अभी सामने नहीं आया है. यूरोपीय बाजार में इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 1,599 यूरो यानी करीब 1.64 लाख रुपये रखी गई है. यह फोन ब्लैक, कॉस्मिक ब्लू, वेलवेट रेड और व्हाइट कलर में उपलब्ध है.

वहीं iPhone 18 Pro Max की भारतीय कीमत 256GB मॉडल के लिए 1,79,900 रुपये से शुरू होती है. इसका 2TB स्टोरेज वाला सबसे महंगा वेरिएंट 3,29,900 रुपये में मिलता है. यह ब्लैक, बरगंडी, ग्लेशियर और सिल्वर कलर में खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें - Hybrid Generator Technology : बिजली बनाने का स्मार्ट तरीका है Hybrid Generator, जानें इसकी टेक्नोलॉजी