बिना इंटरनेट चलेगा Google Live Translate! जानें किन Phones में मिलेगा सपोर्ट

अगर आप विदेश यात्रा करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर रहती है तो Google Translate का नया फीचर आपके काफी काम आ सकता है. Google ने अब Live Translate में ऑफलाइन सपोर्ट जोड़ दिया है. यानी अब कुछ चुनिंदा फोन पर बिना मोबाइल डेटा या Wi-Fi के भी दो भाषाओं के बीच लाइव बातचीत का ट्रांसलेस किया जा सकता है. हालांकि, इस सुविधा को लेकर एक बड़ी शर्त है ये फिलहाल सभी Android फोन पर उपलब्ध नहीं है.

इन फोन में ही मिलेगा Offline Live Translate

Google के मुताबिक Offline Live Translate फिलहाल सिर्फ Pixel 9, Pixel 10 और Pixel 11 सीरीज के लिए उपलब्ध है. इसका मतलब है कि Pixel 8 या उससे पुराने मॉडल, Samsung Galaxy, OnePlus, Motorola और दूसरे Android फोन पर नॉर्मल Live Translate भले काम करता हो लेकिन उसका ऑफलाइन मोड फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

इस फीचर की हार्डवेयर और प्रोसेसिंग जरूरतें इसका एक संभावित कारण हो सकती हैं. Google ने पुराने Pixel मॉडल को इसमें शामिल नहीं करने की वजह साफ नहीं की है.

सिर्फ 10 भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऑफलाइन मोड में लैंग्वेज की संख्या फिलहाल ऑनलाइन Live Translate के मुकाबले काफी कम है. इसमें English से Hindi, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Swedish, Japanese और Indonesian में लाइव ट्रांसलेशन किया जा सकता है. यानी Hindi समेत कुल 10 भाषाओं का सपोर्ट मौजूद है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इन भाषाओं के बीच सीधे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं. जैसे के लिए Spanish से French का ऑफलाइन लाइव ट्रांसलेशन फिलहाल संभव नहीं है. इसके लिए English को बीच की भाषा के तौर पर इस्तेमाल करना होगा.

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फोन में ऐसे डाउनलोड करें भाषा

Offline Live Translate इस्तेमाल करने से पहले जरूरी भाषा पैक फोन में डाउनलोड करना होगा. इसके लिए सबसे पहले Google Translate ऐप खोलें और Live Translate ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद लैंग्वेज चुनने वाले ऑप्शन में आपको उपलब्ध भाषाओं की लिस्ट दिखाई देगी.

जिन भाषाओं के साथ Live & Text लिखा दिखाई देगा, वे लाइव और टेक्स्ट दोनों तरह के ऑफलाइन ट्रांसलेशन के लिए उपलब्ध हैं. अपनी जरूरत की भाषा के सामने दिए गए Download आइकन पर टैप करके भाषा पैक फोन में सेव कर लें. इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी उससे जुड़े लैंग्वेज में Live Translate इस्तेमाल किया जा सकेगा.

इंटरनेट के बिना बातचीत होगी आसान

आपको बता दें कि Google Translate का Live Translate फीचर बातचीत के दौरान बोले गए शब्दों को पहचानकर उनका रियल-टाइम ट्रांसलेशन करता है. इसे बिना हेडफोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और चाहें तो वायरलेस ईयरबड्स के साथ भी चलाया जा सकता है. Google ने हाल में ये फीचर भी दिया है कि ऐप बदलने या फोन की स्क्रीन लॉक होने के बाद भी लाइव ट्रांसलेशन सेशन जारी रह सकता है.

ये फीचर खासतौर पर यात्रियों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है क्योंकि एयरपोर्ट, ट्रेन, मेट्रो या दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा बेहतर नहीं मिलता है जिससे लोगों को अक्सर परेशानी होती है.

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