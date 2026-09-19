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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो

चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो

गणपति विसर्जन के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भावुक हो गए.बप्पा को विदाई देते समय उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Sep 2026 11:07 AM (IST)
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गणपति बप्पा की विदाई का समय भक्तों के लिए भावुक कर देने वाला होता है. ऐसा ही एक पल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान के साथ भी देखने को मिला. गणपति विसर्जन के दौरान बप्पा को विदा करते समय चिराग पासवान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

विसर्जन के दौरान चिराग पासवान काफी देर तक भावुक नजर आए. सामने बप्पा की प्रतिमा को विदाई देते हुए वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. इस दौरान उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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बप्पा को विदा करते समय भावुक हुए चिराग

गणपति उत्सव के बाद जब बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय चिराग पासवान भी वहां मौजूद थे. विदाई के इस पल में वह भावुक हो गए. वीडियो में उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है. उनके आसपास मौजूद लोग भी इस दौरान उनके साथ दिखाई दिए. गणपति विसर्जन के मौके पर भक्तों में उत्साह के साथ भावुक माहौल भी देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

चिराग पासवान के भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पल को गणपति बप्पा के प्रति उनकी आस्था और भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं. गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के बाद बप्पा को विदाई देते हैं. विसर्जन के समय भक्तों में खुशी के साथ बिछड़ने का भाव भी दिखाई देता है. चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही भावुक पल कैमरे में कैद हुआ.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 19 Sep 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Ganpati Visarjan
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