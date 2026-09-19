चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो

गणपति बप्पा की विदाई का समय भक्तों के लिए भावुक कर देने वाला होता है. ऐसा ही एक पल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान के साथ भी देखने को मिला. गणपति विसर्जन के दौरान बप्पा को विदा करते समय चिराग पासवान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

विसर्जन के दौरान चिराग पासवान काफी देर तक भावुक नजर आए. सामने बप्पा की प्रतिमा को विदाई देते हुए वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. इस दौरान उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

Chirag Paswan getting emotional and crying during Ganpati Bappa’s farewell 🥹🙏 pic.twitter.com/WiaRvNVzdg — Tejash (@lord_geopolitic) September 19, 2026

बप्पा को विदा करते समय भावुक हुए चिराग

गणपति उत्सव के बाद जब बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय चिराग पासवान भी वहां मौजूद थे. विदाई के इस पल में वह भावुक हो गए. वीडियो में उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है. उनके आसपास मौजूद लोग भी इस दौरान उनके साथ दिखाई दिए. गणपति विसर्जन के मौके पर भक्तों में उत्साह के साथ भावुक माहौल भी देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

चिराग पासवान के भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पल को गणपति बप्पा के प्रति उनकी आस्था और भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं. गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के बाद बप्पा को विदाई देते हैं. विसर्जन के समय भक्तों में खुशी के साथ बिछड़ने का भाव भी दिखाई देता है. चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही भावुक पल कैमरे में कैद हुआ.