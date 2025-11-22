हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान? जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे

Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता प्लान? जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे

Jio vs Airtel vs Vi: भारत की सबसे बड़ी तीन टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) आज पोस्टपेड यूज़र्स के लिए कई तरह के प्लान पेश करती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Nov 2025 11:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jio vs Airtel vs Vi: भारत की सबसे बड़ी तीन टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) आज पोस्टपेड यूज़र्स के लिए कई तरह के प्लान पेश करती हैं. लेकिन यदि आपका लक्ष्य हर महीने कम खर्च में ज़्यादा फायदे लेना है तो इन कंपनियों के सबसे सस्ते पोस्टपेड प्लानों की सीधी तुलना ही सही तस्वीर दिखाती है. अब प्लान में केवल कॉल या SMS ही नहीं, बल्कि 5G डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और क्लाउड स्टोरेज जैसे फायदे भी मिलते हैं. ऐसे में सही प्लान चुनना पहले जितना आसान नहीं रहा. यहां तीनों कंपनियों के सबसे किफायती पोस्टपेड प्लानों की विस्तृत तुलना दी गई है.

Jio का 349 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान

रिलायंस जियो का 349 रुपये वाला बेसिक पोस्टपेड प्लान बाज़ार में सबसे आक्रामक ऑफ़र माना जाता है. इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज़ाना 100 SMS और कुल 30GB ट्रू 5G डेटा मिलता है. 30GB खत्म होने के बाद डेटा की कीमत 10 रुपये प्रति GB लगेगी.

लेकिन सबसे खास बात यह है कि यदि आप ट्रू 5G एरिया में हैं तो जियो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा बिल्कुल मुफ्त देता है जो हैवी इंटरनेट यूज़र्स के लिए बड़ा बोनस है. प्लान में JioTV, JioAICloud और 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन शामिल है. 18 से 25 साल के यूज़र्स को 18 महीनों का Google Gemini Pro Plan (कीमत: 35,100 रुपये) बिना किसी शुल्क के मिलता है जो जियो का यह प्लान युवा यूज़र्स के लिए सुपर-वैल्यू बनाता है.

Airtel का 449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान

एयरटेल का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 449 रुपये प्रति माह का है. इसमें अनलिमिटेड लोकल/STD/रोमिंग कॉल और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है. एयरटेल 50GB मासिक 5G डेटा देता है और खास बात यह है कि न इस्तेमाल हुआ डेटा अगले महीने रोलओवर हो जाता है. इस प्लान में Xstream Play Premium सब्सक्रिप्शन मिलता है जिससे आप फिल्मों, वेबसीरीज़ और लाइव स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं.

इसके अलावा 100GB Google One क्लाउड स्टोरेज, फ्री Hello Tunes और Perplexity Pro की एक्सेस भी मिलती है. क्लाउड बैकअप और OTT पसंद करने वालों के लिए यह प्लान बेहतरीन है.

Vi का 451 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान

Vodafone Idea का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 451 रुपये का Vi Max प्लान है जो इन तीनों में सबसे महंगा है. इसमें अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS रोज़ाना और 50GB डेटा मिलता है साथ ही रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा भी उपलब्ध है.

Vi अपने कवरेज वाले क्षेत्रों में अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रहा है. इस प्लान की खासियत बंडल्ड बेनिफिट्स हैं यूजर अपनी पसंद अनुसार इनमें से एक चुन सकता है: 3 महीने का Vi Movies & TV (Zee5, SonyLiv, JioHotstar एक्सेस के साथ), 1 साल का JioHotstar या SonyLiv मोबाइल सब्सक्रिप्शन, 1 साल का Norton मोबाइल सिक्योरिटी. OTT पसंद करने वालों और सुरक्षा की जरूरत वाले यूज़र्स के लिए यह प्लान काफी उपयोगी हो सकता है.

स्मार्टफोन बन जाएगा पुराना Nokia फीचर फोन, बुज़ुर्ग माता-पिता के लिए बेहद आसान है ये तरीका

Published at : 22 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI
