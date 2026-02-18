हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle I/O 2026: गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट आ गई सामने, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Google I/O 2026: गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट आ गई सामने, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Google I/O 2026 की डेट सामने आ गई है. यह इवेंट 19-20 मई को होगा और इसमें जेमिनी से लेकर एंड्रॉयड तक में बड़ी अपग्रेड का ऐलान किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google I/O 2026: टेक दिग्गज गूगल ने साल के अपने सबसे बड़े इवेंट का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने बताया कि इस साल Google I/O 2026 को 19-20 मई को आयोजित किया जाएगा. अमेरिका के कैलिफॉर्निया में होने वाले इस इवेंट को लाइवस्ट्रीम भी किया जाएगा. बता दें कि यह गूगल की एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस होती है, जहां आमतौर पर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में बड़ी अपडेट का ऐलान करती है और आने वाले प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाती है. इस साल गूगल का फोकस अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करने के साथ-साथ एआई में मिली कामयाबियों पर रहेगा.

जेमिनी से लेकर एंड्रॉयड तक में अपडेट का इंतजार

गूगल ने अभी तक इवेंट का डिटेल्ड एजेंडा शेयर नहीं किया है, लेकिन यह कन्फर्म कर दिया है कि इसमें जेमिनी से लेकर एंड्रॉयड तक से जुड़ी अपडेट और जानकारी मिलेगी. साथ ही कई डेवलपर्स टूल्स का भी डेमो देखने को मिलेगा. इवेंट के प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें कई गूगल के कई बड़े नाम कीनोट प्रेजेंटेशन देंगे. इसके साथ-साथ कई प्रोडक्ट डेमो और टेक्नीकल सेशन भी होने की उम्मीद है. जनरेटिव एआई में गूगल के काम को देखते हुए यह भी उम्मीद की जा रही है कि जेमिनी एआई इस इवेंट की सेंट्रल थीम रह सकती है.

रजिस्ट्रेशन हुए शुरू

गूगल ने इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं. एजेंडा और सेशन की डिटेल इवेंट डेट के पास आने पर जारी कर दी जाएगी. बता दें पिछले करीब 10 सालों से गूगल कैलिफॉर्निया में अपने हेडक्वार्टर के पास शोरलाइन एंफिथियेटर में इस इवेंट को आयोजित करते हुए आ रही है. 2016 से यहां इवेंट की शुरुआत हुई थी. 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह इवेंट आयोजित नहीं हो पाया था. पिछले साल की बात करें तो गूगल ने इस इवेंट में Gemini 2.5 Pro और Flash के साथ एंड्रॉयड XR हेडसेट और जेमिनी पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस की झलक दिखाई थी.

ये भी पढ़ें-

60/60 रूल जान लिया तो नहीं होगी कोई दिक्कत, एयरपॉड्स और इयरफोन यूज करते हैं तो जरूर होना चाहिए पता

Published at : 18 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Google Event Gemini AI Google I/O 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google I/O 2026: गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट आ गई सामने, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
Google I/O 2026: गूगल के सबसे बड़े इवेंट की डेट आ गई सामने, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
टेक्नोलॉजी
60/60 रूल जान लिया तो नहीं होगी कोई दिक्कत, एयरपॉड्स और इयरफोन यूज करते हैं तो जरूर होना चाहिए पता
60/60 रूल जान लिया तो नहीं होगी कोई दिक्कत, एयरपॉड्स और इयरफोन यूज करते हैं तो जरूर होना चाहिए पता
टेक्नोलॉजी
आसपास खड़े लोग नहीं देख पाएंगे स्क्रीन, भीड़ में ऑटोमैटिक ऑन हो जाएगा Galaxy S26 Ultra का प्राइवेसी डिस्प्ले
आसपास खड़े लोग नहीं देख पाएंगे स्क्रीन, भीड़ में ऑटोमैटिक ऑन हो जाएगा Galaxy S26 Ultra का प्राइवेसी डिस्प्ले
टेक्नोलॉजी
अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब डाउन, ठीक करने में लगी कंपनी
अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब डाउन, ठीक करने में लगी कंपनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
Home Tips
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
यूटिलिटी
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget