Gemini को मिला Apps का कंट्रोल, AI अब करेगा ज्यादा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेटिंग्स से जोड़ें या @मेंशन कर ऐप सीधे इस्तेमाल.

Google Gemini को अब ऐसा AI टूल बनाया जा रहा है, जहां यूजर्स एक ही जगह पर कई तरह के काम कर सकेंगे. Google ने Gemini के Connect Apps फीचर में कई नए थर्ड-पार्टी एप्स जोड़े हैं. कंपनी के अनुसार, इससे यूजर्स को हर छोटे-बड़े काम के लिए बार-बार अलग एप या टैब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Google ने Gemini में Airtable, Linear, monday.com, PandaDoc, Wispr AI और Zoho को जोड़ा है. इन कनेक्शन्स का इस्तेमाल प्रोजेक्ट संभालने, डेटाबेस व्यवस्थित करने और बोलकर नोट्स तैयार करने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है. प्रोडक्टिविटी से जुड़े कई टास्क अब Gemini के जरिए किए जा सकेंगे.

क्रिएटिव कामों के लिए भी नए Apps

क्रिएटिव यूजर्स के लिए Google ने Adobe, Picsart, Squarespace और Webflow के साथ कनेक्शन शुरू किया है. इनका मकसद Gemini के अंदर ही आइडिया को विजुअल रूप देना, ग्राफिक या दूसरे विजुअल एसेट तैयार करना और वेबसाइट बनाने में मदद करना है. इससे क्रिएटिव काम के दौरान बार-बार अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम हो सकती है.

Gemini में Apps कैसे इस्तेमाल होंगे?

इन नए कनेक्शन्स को Gemini की सेटिंग्स में जाकर जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा बातचीत के दौरान किसी ऐप को @ मेंशन करके भी बुलाया जा सकता है या Gemini से सीधे उस ऐप के इस्तेमाल के लिए कहा जा सकता है. Google के अनुसार, नए इंटीग्रेशन का रोलआउट शुरू हो चुका है.

यह भी पढ़ें - फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा

पहले भी बढ़ाई जा चुकी है Gemini की पहुंच

Google ने अगस्त में भी Connected Apps का विस्तार किया था, जिसमें Granola, Otter.ai, Wix, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora और Zocdoc जैसे नाम शामिल थे. कंपनी अपने खुद के ऐप्स के बीच भी Gemini की क्षमता बढ़ा रही है. इस महीने की शुरुआत में वर्कस्पेस में एजेंटिक फीचर्स पेश किए गए, जिनकी मदद से Gemini Gmail, Drive, Docs, Slides और Chat के बीच कामों को कोऑर्डिनेट कर सकता है और उसी ऐप में रहते हुए डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद करता है.

Lifestyle से जुड़े काम भी होंगे आसान

Gemini के नए Connected Apps सिर्फ ऑफिस या क्रिएटिव कामों तक सीमित नहीं हैं. Apartments.com से अपार्टमेंट खोजे जा सकते हैं, Experian से क्रेडिट मॉनिटर किया जा सकता है, Peloton से वर्कआउट प्लान किए जा सकते हैं और SeatGeek के जरिए इवेंट टिकट खोजे जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें - पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह