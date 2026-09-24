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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGemini को मिला Apps का कंट्रोल, AI अब करेगा ज्यादा काम

Gemini को मिला Apps का कंट्रोल, AI अब करेगा ज्यादा काम

Google Gemini अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला AI टूल नहीं रह गया है. कंपनी ने इसके Connect Apps सिस्टम में कई नए थर्ड-पार्टी ऐप्स जोड़े हैं. जानिए Gemini से जुड़े ये नए Apps और इनके काम.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Sep 2026 06:57 PM (IST)
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  • सेटिंग्स से जोड़ें या @मेंशन कर ऐप सीधे इस्तेमाल.

Google Gemini को अब ऐसा AI टूल बनाया जा रहा है, जहां यूजर्स एक ही जगह पर कई तरह के काम कर सकेंगे. Google ने Gemini के Connect Apps फीचर में कई नए थर्ड-पार्टी एप्स जोड़े हैं. कंपनी के अनुसार, इससे यूजर्स को हर छोटे-बड़े काम के लिए बार-बार अलग एप या टैब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Google ने Gemini में Airtable, Linear, monday.com, PandaDoc, Wispr AI और Zoho को जोड़ा है. इन कनेक्शन्स का इस्तेमाल प्रोजेक्ट संभालने, डेटाबेस व्यवस्थित करने और बोलकर नोट्स तैयार करने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है. प्रोडक्टिविटी से जुड़े कई टास्क अब Gemini के जरिए किए जा सकेंगे. 

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क्रिएटिव कामों के लिए भी नए Apps

क्रिएटिव यूजर्स के लिए Google ने Adobe, Picsart, Squarespace और Webflow के साथ कनेक्शन शुरू किया है. इनका मकसद Gemini के अंदर ही आइडिया को विजुअल रूप देना, ग्राफिक या दूसरे विजुअल एसेट तैयार करना और वेबसाइट बनाने में मदद करना है. इससे क्रिएटिव काम के दौरान बार-बार अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम हो सकती है. 

Gemini में Apps कैसे इस्तेमाल होंगे?

इन नए कनेक्शन्स को Gemini की सेटिंग्स में जाकर जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा बातचीत के दौरान किसी ऐप को @ मेंशन करके भी बुलाया जा सकता है या Gemini से सीधे उस ऐप के इस्तेमाल के लिए कहा जा सकता है. Google के अनुसार, नए इंटीग्रेशन का रोलआउट शुरू हो चुका है.

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पहले भी बढ़ाई जा चुकी है Gemini की पहुंच

Google ने अगस्त में भी Connected Apps का विस्तार किया था, जिसमें Granola, Otter.ai, Wix, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora और Zocdoc जैसे नाम शामिल थे. कंपनी अपने खुद के ऐप्स के बीच भी Gemini की क्षमता बढ़ा रही है. इस महीने की शुरुआत में वर्कस्पेस में एजेंटिक फीचर्स पेश किए गए, जिनकी मदद से Gemini Gmail, Drive, Docs, Slides और Chat के बीच कामों को कोऑर्डिनेट कर सकता है और उसी ऐप में रहते हुए डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद करता है. 

Lifestyle से जुड़े काम भी होंगे आसान

Gemini के नए Connected Apps सिर्फ ऑफिस या क्रिएटिव कामों तक सीमित नहीं हैं. Apartments.com से अपार्टमेंट खोजे जा सकते हैं, Experian से क्रेडिट मॉनिटर किया जा सकता है, Peloton से वर्कआउट प्लान किए जा सकते हैं और SeatGeek के जरिए इवेंट टिकट खोजे जा सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 24 Sep 2026 06:57 PM (IST)
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