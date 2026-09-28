'PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए', अखिलेश यादव पर बरसे AIMIM नेता

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खींचतान शुरू हो गई है. गठबंधन में शामिल होने की खुली चुनौती देने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को समाजवादी पार्टी का सहारा मिलता नहीं दिख रहा है. दूसरी तरफ पार्टी के AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शदाब चौहान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और PDA फॉर्मूले पर तीखा हमला बोला है.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने कहा कि पांच मिनट के लिए टोपी पहनने वाले अखिलेश पांच सालों तक मुसलमान को ठगते रहे. मुसलमानों पर 9 सालों से अत्याचार हो रहा है. उनके धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे है. समाजवादी पार्टी के पास कई मुस्लिम विधायक और सांसद है. इसके बाद भी उनका कोई विधायक और सांसद कभी कौम के लिए नहीं खड़ा हुआ.

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहता है और उसे किसी पार्टी का राजनीतिक गुलाम मानकर नहीं चला जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और बीजेपी की राजनीति में मुस्लिम समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है.

PDA में A फॉर ओवैसी होना चाहिए- शादाब चौहान

AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन इसमें राजनीतिक हिस्सेदारी और सम्मान जरूरी है. “PDA में जब तक A फॉर ओवैसी नहीं होगा, तब तक वह गठबंधन नहीं, सिर्फ ठग बंधन होगा और उसे कोई वोट नहीं मिलने वाला है. अब देश का मुसलमान एक जन आंदोलन के तैयार है और ओवैसी को अपना रहनुमान मान चुका है. वो अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है. अगर विपक्ष ईमानदारी से बीजेपी को हराना चाहता है तो वोटो का बंटवारा रोकना होगा. सभी को मिलकर चुनाव लड़ना होगा. कुछ राजनीतिक दलों में इस बात का अहंकार है कि बाकी दल उनकी शर्तों पर चलें.

बिना ओवैसी के कोई गठबंधन नहीं- शादाब चौहान

शादाब चौहान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कहा था कि अगर लोग बीजेपी को ईमानदारी से हराना चाहते हैं तो साथ आकर लड़ना होगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग 2017, 2019 और 2024 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, वे अकेले 2027 में उसे कैसे हरा पाएंगे?