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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone का पासकोड किसे बताना चाहिए? जानें क्या कोई भी तोड़ सकता है आपका लॉक

iPhone का पासकोड किसे बताना चाहिए? जानें क्या कोई भी तोड़ सकता है आपका लॉक

iPhone का पासकोड शेयर करना कितना सुरक्षित है? जानें किसे पासकोड बताने से बचना चाहिए, Apple का लॉक कितना सुरक्षित है और किन कंडिशन में डिवाइस खतरे में पड़ सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का जरिया नहीं रह गया है. इसमें बैंकिंग ऐप्स, पर्सनल फोटोज, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद रहते हैं. ऐसे में iPhone का पासकोड आपकी डिजिटल प्राइवेसी की पहली सुरक्षा दीवार है. लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपका iPhone लॉक तोड़ना संभव है? और पासकोड आखिर किसे बताना चाहिए?

iPhone में पासकोड का इस्तेमाल सिर्फ स्क्रीन अनलॉक करने के लिए नहीं होता है. यह डिवाइस में मौजूद संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने में भी जरूरी भूमिका निभाता है. Face ID या Touch ID सुविधा होने के बावजूद पासकोड की जरूरत पड़ सकती है जैसे iPhone को रीस्टार्ट करने के बाद या कुछ सुरक्षा कंडिशन में. इसलिए पासकोड को सिर्फ एक स्क्रीन लॉक समझना सही नहीं होगा. यह आपके फोन की सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है.

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क्या कोई भी iPhone का लॉक तोड़ सकता है?

नॉर्मल कंडिशन में किसी के लिए सिर्फ iPhone हाथ में लेकर उसका लॉक खोल लेना आसान नहीं है. गलत पासकोड डालने पर iPhone सुरक्षा के लिए देरी बढ़ा सकता है. लगातार गलत कोशिशें करने पर डिवाइस कुछ समय के लिए लॉक भी हो सकता है.

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यही वजह है कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए बिना पासकोड के iPhone में एंट्री करना आसान नहीं होता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में कोई भी कंडिशन ऐसी नहीं हो सकती जिसमें डिवाइस से डेटा निकालने की कोशिश की जा सके. स्पेशल फोरेंसिक टेक्नोलॉजी और डिवाइसों का इस्तेमाल कुछ कंडिशन में किया जाता है लेकिन इसे नॉर्मल व्यक्ति द्वारा iPhone का लॉक तोड़ने जैसा नहीं समझना चाहिए.

पासकोड किसे बताना चाहिए?

सबसे सुरक्षित तरीका है कि अपना iPhone पासकोड किसी के साथ शेयर न करें. यहां तक कि करीबी दोस्तों या साथियों को भी पासकोड बताने से बचना चाहिए. अगर किसी को फोन इस्तेमाल करने के लिए देना जरूरी हो तो बेहतर है कि फोन को अनलॉक करके दें और जरूरत खत्म होने पर दोबारा लॉक कर दें.

परिवार के किसी सदस्य को पासकोड बताना पर्सनल फैसला हो सकता है लेकिन इससे आपकी पर्सनल जानकारी तक उनकी पहुंच बढ़ जाती है. इसलिए पासकोड शेयर करने से पहले यह जरूर सोचें कि फोन में मौजूद डेटा तक उस व्यक्ति की पहुंच एक्सेप्ट है या नहीं.

Face ID है तो पासकोड की जरूरत क्यों?

कई लोग मानते हैं कि Face ID होने के बाद पासकोड ज्यादा जरूरी नहीं रहता है. असल में ऐसा नहीं है. iPhone कुछ कंडिशन में अनिवार्य रूप से पासकोड मांग सकता है. जैसे डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद या सुरक्षा से जुड़ी कुछ कंडिशन में Face ID के बजाय पासकोड की जरूरी होती है. इसलिए पासकोड को मजबूत रखना और उसे गुप्त रखना उतना ही जरूरी है जितना Face ID को सुरक्षित रखना.

आसान पासकोड से बचें

अपना पासकोड 123456, 000000, जन्मतिथि या किसी आसानी से अनुमान लगाए जा सकने वाले नंबर पर न रखें. iPhone में छह अंकों के पासकोड के अलावा अल्फान्यूमेरिक पासकोड का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें अक्षर और नंबर दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि पासकोड किसी के साथ शेयर न करें और उसे फोन के कवर, नोट्स या किसी आसानी से मिलने वाली जगह पर लिखकर न रखें. आपके iPhone की सुरक्षा का पहला नियम यही है पासकोड जितना पर्सनल रहेगा, आपकी डिजिटल जानकारी उतनी ही सुरक्षित रहेगी.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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