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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा

फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा

फोन में पानी जाने पर 29 प्रतिशत भारतीय खास हैक आजमाते हैं. नई रिपोर्ट में Smartphone Damage और Protection को लेकर कई आंकड़े सामने आए हैं. जानिए यह हैक और Protection Plan लेने वाले कितने लोग हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Sep 2026 06:58 PM (IST)
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  • 70% उपभोक्ता पुराने फोन हेतु सुरक्षा योजना चाहते हैं.

फोन हाथ से गिर जाए या अचानक पानी की चपेट में आ जाए, तो कुछ सेकंड में ही टेंशन शुरू हो जाती है. ऐसे समय में हर कोई तुरंत सर्विस सेंटर जाने की जगह पहले अपने लेवल पर फोन को ठीक करने की कोशिश करता है. भारत में स्मार्टफोन को लेकर लोगों की ऐसी ही आदतों और एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को लेकर एक नई Consumer Study सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 29 प्रतिशत भारतीयों ने पानी से खराब हुए स्मार्टफोन को ठीक करने के लिए चावल का इस्तेमाल किया है. 

यह Study Hansa Research ने वन एसिस्ट के लिए की है. The Great Indian Smartphone Protection Crisis नाम की इस रिपोर्ट में भारत में Smartphone Usage, Accidental Damage और Protection Plan को लेकर लोगों की आदतों को समझने की कोशिश की गई है. 

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82 प्रतिशत लोगों का फोन कभी न कभी गिरा

रिपोर्ट के अनुसार, 82 प्रतिशत लोगों ने कम से कम एक बार अपना Smartphone गिराया है. वहीं, 72 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी तरह का Accidental Damage झेला है. फोन का जेब या बैग से फिसलना भी नुकसान की बड़ी वजहों में शामिल रहा और ऐसे मामलों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत बताई गई है. 

फोन गिरने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी अलग-अलग रही. 35 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे फोन गिरते ही घबरा गए थे, जबकि 24 प्रतिशत ने इस वजह से किसी से बहस या झगड़ा होने की बात कही. 15 प्रतिशत लोगों ने तो Smartphone Damage होने के कारण अपने प्लान्स तक केंसिल कर दिए. 

पानी से खराब फोन के लिए ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग

फोन को नुकसान पहुंचने के बाद कुछ लोग Temporary Fix का सहारा भी लेते हैं. Study में सामने आया कि 29 प्रतिशत भारतीयों ने Water-Damaged Smartphone के लिए चावल का इस्तेमाल किया. इसके अलावा 20 से 32 प्रतिशत लोगों ने Tape या दूसरे अस्थायी तरीकों से टूटे या खराब फोन को संभालने की कोशिश की. 

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Smartphone Protection Plan अब भी कम

इतने ज्यादा Accidental Damage के बाद भी Protection Plan का इस्तेमाल सीमित है. रिपोर्ट के मुताबिक, 36 प्रतिशत लोगों ने अपने Smartphone में कभी न कभी Protection Plan लिया है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 6 से 8 प्रतिशत Consumers के पास Active Protection Plan है. रिपोर्ट में इसके पीछे महंगा होना, Protection Plan के फायदे की कम जानकारी और क्लैम प्रोसेस को लेकर चिंता जैसे कारण बताए गए हैं. 

पुराने फोन के लिए भी Protection की मांग

Study के मुताबिक, 70 प्रतिशत Consumers मानते हैं कि नए फोन के मुकाबले Pre-owned Smartphone में Protection Plan ज्यादा जरूरी है. करीब 30 प्रतिशत लोगों ने कहा कि Warranty या Protection Plan मिलने पर वे पुराना फोन खरीदने पर विचार कर सकते हैं. Non-Metro इलाकों में 54 प्रतिशत लोगों ने Pre-owned Smartphone खरीदा, जबकि Metro में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत रहा. रिपोर्ट के अनुसार, लोग फोन लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़ती कीमतों के कारण Damage या Repair का खर्च भी ज्यादा असर डाल रहा है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 23 Sep 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI Smartphone Water Damage
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