GPS Tracking: अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर वे अपने स्मार्टफोन में GPS बंद कर देंगे तो उनकी लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा. लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है. Google आपके फोन की कई अन्य गतिविधियों के आधार पर आपकी लोकेशन और मूवमेंट का अनुमान लगा सकता है. यानी सिर्फ GPS बंद करना आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है.
Google किन-किन तरीकों से करता है ट्रैकिंग
Google लोकेशन ट्रैक करने के लिए सिर्फ GPS पर निर्भर नहीं रहता. इसके लिए वह कई अलग-अलग सिस्टम का इस्तेमाल करता है. पहला तरीका है Wi-Fi नेटवर्क स्कैनिंग जो आसपास मौजूद नेटवर्क के बेस पर आपके स्थान का मोटा-मोटी पता लगा लेता है even अगर आपका Wi-Fi ऑफ हो.
दूसरा तरीका है Bluetooth स्कैनिंग, जो आसपास मौजूद Bluetooth डिवाइसेज़ से आपकी लोकेशन का अनुमान लगा लेता है. इसके अलावा Google आपकी ऐप एक्टिविटी, मैप हिस्ट्री और यहां तक कि आपकी मूवमेंट पैटर्न का विश्लेषण कर भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है.
लोकेशन हिस्ट्री
कई बार Google आपकी जानकारी सहेजता रहता है, भले ही आप लोकेशन इस्तेमाल न कर रहे हों. इसे लोकेशन हिस्ट्री कहते हैं. यह फीचर ऑन होने पर आपके घूमने-फिरने का पूरा रिकॉर्ड तैयार करता रहता है आप कब कहां गए, कितनी देर रुके और किस रास्ते से गुजरे. अगर यह फीचर सक्रिय है तो GPS बंद होने के बावजूद आपकी कई लोकेशन Google के सर्वर पर सेव होती रहती हैं.
इन सेटिंग्स को तुरंत बंद करें
अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लोकेशन सुरक्षित रहे और Google आपकी गतिविधियों को कम से कम ट्रैक करे तो नीचे दिए सेटिंग्स तुरंत बंद करें:
Location History Off करें
Settings → Google → Location → Location History → Turn Off
Wi-Fi Scanning बंद करें
Settings → Location → Wi-Fi Scanning → Off
Bluetooth Scanning बंद करें
Settings → Location → Bluetooth Scanning → Off
Web & App Activity Off करें
Settings → Google Account → Data & Privacy → Web & App Activity → Off
इन सेटिंग्स को बंद करने से Google आपकी लोकेशन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.
