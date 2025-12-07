हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGPS बंद करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता गूगल! इस तरह आपको करता है ट्रैक, जानिए क्या है बचने का उपाय

GPS बंद करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता गूगल! इस तरह आपको करता है ट्रैक, जानिए क्या है बचने का उपाय

GPS Tracking: अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर वे अपने स्मार्टफोन में GPS बंद कर देंगे तो उनकी लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा. लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Dec 2025 08:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

GPS Tracking: अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर वे अपने स्मार्टफोन में GPS बंद कर देंगे तो उनकी लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा. लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है. Google आपके फोन की कई अन्य गतिविधियों के आधार पर आपकी लोकेशन और मूवमेंट का अनुमान लगा सकता है. यानी सिर्फ GPS बंद करना आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है.

Google किन-किन तरीकों से करता है ट्रैकिंग

Google लोकेशन ट्रैक करने के लिए सिर्फ GPS पर निर्भर नहीं रहता. इसके लिए वह कई अलग-अलग सिस्टम का इस्तेमाल करता है. पहला तरीका है Wi-Fi नेटवर्क स्कैनिंग जो आसपास मौजूद नेटवर्क के बेस पर आपके स्थान का मोटा-मोटी पता लगा लेता है even अगर आपका Wi-Fi ऑफ हो.

दूसरा तरीका है Bluetooth स्कैनिंग, जो आसपास मौजूद Bluetooth डिवाइसेज़ से आपकी लोकेशन का अनुमान लगा लेता है. इसके अलावा Google आपकी ऐप एक्टिविटी, मैप हिस्ट्री और यहां तक कि आपकी मूवमेंट पैटर्न का विश्लेषण कर भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है.

लोकेशन हिस्ट्री

कई बार Google आपकी जानकारी सहेजता रहता है, भले ही आप लोकेशन इस्तेमाल न कर रहे हों. इसे लोकेशन हिस्ट्री कहते हैं. यह फीचर ऑन होने पर आपके घूमने-फिरने का पूरा रिकॉर्ड तैयार करता रहता है आप कब कहां गए, कितनी देर रुके और किस रास्ते से गुजरे. अगर यह फीचर सक्रिय है तो GPS बंद होने के बावजूद आपकी कई लोकेशन Google के सर्वर पर सेव होती रहती हैं.

इन सेटिंग्स को तुरंत बंद करें

अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लोकेशन सुरक्षित रहे और Google आपकी गतिविधियों को कम से कम ट्रैक करे तो नीचे दिए सेटिंग्स तुरंत बंद करें:

Location History Off करें

Settings → Google → Location → Location History → Turn Off

Wi-Fi Scanning बंद करें

Settings → Location → Wi-Fi Scanning → Off

Bluetooth Scanning बंद करें

Settings → Location → Bluetooth Scanning → Off

Web & App Activity Off करें

Settings → Google Account → Data & Privacy → Web & App Activity → Off

इन सेटिंग्स को बंद करने से Google आपकी लोकेशन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:

एआई के कारण चली जाएगी नौकरी, युवा लोगों को सता रहा है डर, सर्वे में खुलासा

Published at : 07 Dec 2025 08:41 AM (IST)
Tags :
GPS Google TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 25 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 25 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 25 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से 25 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सावंत ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
हेल्थ
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget