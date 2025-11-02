हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान! सरकार ने जारी किया अलर्ट

Google Chrome इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान! सरकार ने जारी किया अलर्ट

Google Chrome: भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) ने गुरुवार को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Nov 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Chrome: भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) ने गुरुवार को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. एजेंसी ने बताया कि Google Chrome डेस्कटॉप ब्राउज़र और डेवलपर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म GitLab में कई गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई हैं.

इन कमजोरियों का फायदा उठाकर साइबर अपराधी यूज़र्स का डेटा चुरा सकते हैं सिस्टम पर मनमाने कोड चला सकते हैं और विभिन्न तरह के हमले कर सकते हैं. CERT-In ने यह भी जानकारी दी है कि Google और GitLab दोनों ने इन समस्याओं के लिए सिक्योरिटी पैच और अपडेट्स जारी कर दिए हैं जिन्हें तुरंत इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है.

Google Chrome में सुरक्षा कमजोरियां

CERT-In के अनुसार, Google Chrome के डेस्कटॉप वर्ज़न में कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं. यह दिक्कतें खासतौर पर उसके JavaScript इंजन में हैं जो वेबसाइट्स पर कोड को रन करता है. अगर इन कमजोरियों का दुरुपयोग किया गया तो यह ब्राउज़र की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों को प्रभावित कर सकता है.

इनमें प्रमुख समस्याएं शामिल हैं.

  • Use After Free त्रुटियां PageInfo, Ozone और Storage में
  • Policy Bypass कमजोरियां एक्सटेंशन्स में
  • Out of Bounds Read समस्या V8 और WebXR में

V8 इंजन Chrome का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वेबसाइट्स के JavaScript को कंप्यूटर की तकनीकी भाषा में बदलकर चलाता है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कोई भी दूरस्थ हमलावर (remote attacker) यूज़र्स को एक स्पेशल वेबसाइट लिंक भेजकर इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है. इसके ज़रिए हैकर संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं, सिक्योरिटी बाईपास कर सकते हैं या सिस्टम पर मनमाना कोड चला सकते हैं.

GitLab में पाई गई खामियां

CERT-In ने यह भी बताया कि GitLab Community और Enterprise Editions दोनों में कुछ गंभीर सुरक्षा कमजोरियां मिली हैं. ये दिक्कतें एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट से जुड़ी हैं यानी कौन-सा यूज़र किन फीचर्स तक पहुंच सकता है, यह सिस्टम सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था.

इन कमजोरियों के कारण एप्लिकेशन टेस्टिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं. अगर कोई हैकर इन खामियों का फायदा उठा ले तो वह सिक्योरिटी लेयर्स को बायपास कर सकता है या सिस्टम को क्रैश कर सकता है जिससे वह यूज़र्स के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध (unavailable) हो जाएगा.

क्या करना चाहिए यूज़र्स को

CERT-In ने सभी Chrome और GitLab यूज़र्स को सलाह दी है कि वे अपने सॉफ्टवेयर को तुरंत अपडेट करें और किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करने से बचें. ऐसा करने से इन सुरक्षा कमजोरियों के ज़रिए होने वाले साइबर हमलों से बचाव किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक! ये ह्यूमनॉइड रोबोट करता है घर के सारे काम, जानिए कितनी है इसकी कीमत

Published at : 02 Nov 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
Google Chrome CERT-In TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
हेल्थ
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget