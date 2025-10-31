Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Neo Humanoid Robot: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब इंसानों जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट्स की दौड़ तेज़ हो गई है. इसी कड़ी में अमेरिकी-नॉर्वेजियन कंपनी 1X Technologies ने पेश किया है NEO जो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आपके घर का स्मार्ट असिस्टेंट बन सकता है. यह ह्यूमनॉइड रोबोट घर के कामों में मदद करता है जैसे सफाई करना, खाना बनाना, चीजें लाना और आपसे बात करना. इसकी कीमत लगभग 20,000 डॉलर (करीब 16 लाख रुपये) रखी गई है.

इंसानों जैसा लुक और शांत स्वभाव

NEO का वजन करीब 30 किलोग्राम है और यह 68 किलोग्राम तक उठा सकता है. इसे ऐसा बनाया गया है कि यह मशीन से ज्यादा इंसान जैसा लगे. रोबोट को सॉफ्ट निट सूट पहनाया गया है, जो टैन, ग्रे और डार्क ब्राउन रंगों में उपलब्ध है. कंपनी का दावा है कि NEO इतना शांत है कि इसका शोर सिर्फ 22 डेसिबल है यानी फ्रिज से भी कम.

इसका Tendon Drive सिस्टम इसे बेहद लचीला और नैचुरल मूवमेंट देता है. इसके हाथों में 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं जिससे यह इंसान की तरह नाज़ुक और सटीक काम कर सकता है. Wi-Fi, Bluetooth और 5G कनेक्टिविटी के साथ यह स्मार्ट होम सिस्टम से आसानी से जुड़ जाता है.

AI दिमाग और बातचीत की क्षमता

NEO में एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल (LLM) इनबिल्ट है जिससे यह आपकी आवाज़ समझकर बातचीत कर सकता है. यह हमेशा बैकग्राउंड में सुनता रहता है और नाम पुकारने पर सक्रिय हो जाता है. NEO में विज़ुअल इंटेलिजेंस भी है जिससे यह आसपास के माहौल को पहचान सकता है जैसे किचन में रखी चीजें या खाने की रेसिपी सुझाना.

एक्सपर्ट मोड से उठे प्राइवेसी के सवाल

NEO में मौजूद Expert Mode एक दिलचस्प लेकिन विवादास्पद फीचर है. जब रोबोट किसी ऐसे काम से रूबरू होता है जो उसने पहले नहीं सीखा तो यूज़र की अनुमति से कोई 1X कंपनी का रिमोट एक्सपर्ट उसे लाइव कंट्रोल कर सकता है ताकि वह काम पूरा कर सके. इसका मतलब है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में मौजूद रोबोट को दूर से चला सकता है जो प्राइवेसी को लेकर चिंता पैदा कर सकता है. हालांकि कंपनी का दावा है कि इस फीचर में पूरी सुरक्षा और यूज़र कंट्रोल मौजूद है.

कीमत और उपलब्धता

NEO कपड़े फोल्ड करने, सफाई करने, चीजें उठाने, लाइट बंद करने जैसे कई घरेलू काम कर सकता है. यह आपके रूटीन, ग्रोसरी लिस्ट और बर्थडे जैसी चीजें भी याद रखता है और हर अपडेट के साथ और समझदार बनता जाता है.

कंपनी ने इसके लिए प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू की है, जिसमें $200 (लगभग 16,000 रुपये) का रिफंडेबल डिपॉज़िट देकर बुक किया जा सकता है. इसके बाद यूज़र चाहे तो $20,000 में इसे खरीद सकते हैं या फिर $499 प्रति माह के सब्सक्रिप्शन मॉडल का विकल्प चुन सकते हैं.

NEO की डिलीवरी 2026 में अमेरिका से शुरू होगी और 2027 में अन्य देशों में इसे लॉन्च करने की योजना है. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ह्यूमनॉइड मार्केट में Tesla के Optimus जैसे रोबोट्स को कड़ी टक्कर दे सकता है.

