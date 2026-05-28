चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की एक पहल ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. बीजेपी ने मशहूर गायक यो यो हनी सिंह को नशे के खिलाफ अभियान से जोड़ते हुए युवाओं से उन्हें रोल मॉडल मानने की अपील की है. लेकिन इस फैसले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. विपक्ष का कहना है कि जिन गानों पर लंबे समय से नशे को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हों, ऐसे गायक को इस मुहिम का चेहरा बनाना सही संदेश नहीं देता.

दरअसल, हाल ही में यो यो हनी सिंह ने बीजेपी नेता तरुण चुग से मुलाकात की थी. इस दौरान हनी सिंह ने कहा कि वह पंजाब में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करेंगे.

पटियाला में कूड़े के ढेर में मिले नीले ड्रम को खोला तो उड़े होश, अंदर थी लड़की की लाश!

इसके बाद तरुण चुग ने बयान देते हुए कहा कि हनी सिंह खुद नशे की समस्या से लड़ चुके हैं और इससे बाहर निकले हैं. इसलिए पंजाब के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. चुग ने कहा कि अगर हनी सिंह नशा छोड़ सकते हैं तो दूसरे युवा भी इस दलदल से बाहर आ सकते हैं.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बीजेपी की इस पहल पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि हनी सिंह की छवि को पूरा देश जानता है और लोग यह भी जानते हैं कि उनके गानों को लेकर किस तरह की बातें होती रही हैं.

राजा वडिंग ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि इस अभियान से पंजाब में नशा कम होने की बजाय और बढ़ जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में नशे को रोकना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के बजाय राजनीति ज्यादा हो रही है.

उन्होंने राज्यपाल की ओर से पहले चलाए गए नशा विरोधी अभियान का भी जिक्र किया और पूछा कि उस अभियान पर खर्च हुआ पैसा आखिर किसका था और उसका क्या असर पड़ा.

आम आदमी पार्टी ने किया विरोध

वहीं पंजाब सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा कि वह खुद हनी सिंह जैसे गायकों को नहीं सुनते क्योंकि उनके गानों पर नशे को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं.

अमन अरोड़ा ने पंजाब के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे गायकों का बॉयकॉट किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि युवाओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो समाज को सही दिशा दिखाएं.

पंजाबी गायक जसबीर जस्सी भी नाराज

बीजेपी और हनी सिंह की इस मुहिम पर पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह फैसला ऐसा है जैसे दूध की रखवाली के लिए बिल्ली बैठा दी जाए.

Ludhiana: ड्यूटी जाते वक्त हादसा! बाइक से गिरते ही ट्रक ने ली ASP रैंक की महिला कर्मचारी की जान

जसबीर जस्सी ने कहा कि कुछ लोग पंजाब की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के गानों ने युवाओं को नशे की तरफ धकेला, अब उन्हीं को नशे के खिलाफ अभियान का चेहरा बनाया जा रहा है.

हनी सिंह को नशा विरोधी अभियान से जोड़ने के बाद पंजाब में बहस तेज हो गई है. बीजेपी इसे एक सकारात्मक संदेश के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे गलत चुनाव बता रहा है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में और गर्मा सकता है.