Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Fold: पिछले कुछ सालों से सैमसंग एकमात्र ऐसी कंपनी है, जो पूरी दुनिया में अपना फोल्डेबल फोन बेच रही है. अब ऐप्पल भी इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है, जिससे सैमसंग के एकछत्र राज को चुनौती मिलना तय है. ऐप्पल इस साल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. उससे कुछ महीने पहले ही सैमसंग भी अपना नया मुड़ने वाला फोन Galaxy Z Fold 8 लॉन्च करेगी. इन दोनों के कुछ संभावित फीचर्स सामने आ गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन-सा फोन ज्यादा दमदार होगा.

किस फोल्डेबल फोन में होगा कितना दम?

डिस्प्ले- आईफोन फोल्ड में 5.3 इंच का कवर और 7.8 इंच का मेन डिस्प्ले होगा, जिस पर कोई क्रीज नजर नहीं आएगी. इसकी तुलना सैमसंग के Z Fold 8 से करें तो इसमें 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले होगा, वहीं मेन स्क्रीन का साइज 8 इंच होगा. दोनों ही फोन का आस्पेक्ट रेशो अलग होगा.

कैमरा- आईफोन फोल्ड का फ्रंट कैमरा बेहतर होगा, जबकि Z Fold 8 रियर कैमरा के मामले में बाजी मार सकता है. ऐप्पल अपने पहले मुड़ने वाले फोन के रियर में 48MP+48MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में दोनों डिस्प्ले पर एक-एक 18MP का फ्रंट कैमरा दे सकती है. दूसरी तरफ Z Fold 8 में 200MP+50MP+12MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और दोनों फ्रंट डिस्प्ले पर 10MP-10MP के दो सेंसर दिए जा सकते हैं.

परफॉर्मेंस- ऐप्पल अपने फोल्डेबल में TSMC की 2nm प्रोसेस पर मैन्युफैक्चर्ड A20 Pro चिपसेट दे सकती है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज से पेयर किया जाएगा. वहीं Z Fold 8 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा, जो 3nm प्रोसेस पर तैयार किया जाएगा. इसे 16GB रैम और 256GB स्टोरेज से पेयर किया जाएगा.

बैटरी- Z Fold 8 में 5,000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है. दूसरी तरफ आईफोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐप्पल इसमें स्ट्रॉन्ग बैटरी एफिशिएंसी देगी.

