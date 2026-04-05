Galaxy S24 Ultra पर डिस्काउंट की बरसात, यहां मिल रहा है 25,000 रुपये का डिस्काउंट

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Galaxy S24 Ultra Discount Offer: सैमसंग ने कुछ दिन पहले ही अपनी Galaxy S26 सीरीज से पर्दा उठाया था. इसे कई एआई फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ उतारा गया था. इसके बाद से कंपनी के पुराने फ्लैगशिप डिवाइस पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस समय कंपनी के Galaxy S24 Ultra पर छप्परफाड़ छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट से इस फोन को हजारों रुपये की बचत के साथ खरीदा जा सकता है. भले ही यह फोन कुछ पुराना हो गया है, लेकिन इसमें लेटेस्ट फीचर्स की कोई कमी नहीं है. आइए इस फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं.

Galaxy S24 Ultra के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy S24 Ultra को 6.8-इंच के डायनामिक LTPO AMOLED 2X पैनल के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Armor + DX एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का दमदार Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगा हुआ है. यह गेमिंग और मल्टीटास्किंग आदि को आसानी से हैंडल कर लेता है. इसे 12GB RAM से पेयर किया गया है. इसके रियर में 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. यह फोन 5000mAh के बैटरी पैक के अवेलेबल है.



फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील

इस समय Galaxy S24 Ultra की कीमत कई जगहों पर 1,29,990 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इसका टाइटेनियम ग्रे वेरिएंट डिस्काउंट के बाद 1,09,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 4,000 रुपये के बैंक ऑफर्स और 1150 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. इन सबको मिला लिया जाए तो S24 Ultra पर कुल छूट 25,000 रुपये से ज्यादा की हो जाती है. फ्लिपकार्ट इस पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है.

iPhone 17 Pro Max पर भी दमदार ऑफर

हाल ही में अपने 50 साल पूरे करने की खुशी में ऐप्पल लिमिटेड-टाइम सेल लेकर आई है. इसमें आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पर 5,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. इनके अलावा M5 चिप वाले 13 इंच के MacBook Air की कीमत 7,000 रुपये कम कर दी गई है. इसी तरह M5 चिपसेट वाले 14 इंच Macbook Pro पर 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. सेल में ऐप्पल वॉच और एयरपॉड्स पर भी कैशबैक ऑफर किया जा रहा है.

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