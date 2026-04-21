सैमसंग लाएगी Galaxy Glasses, Meta को टक्कर देने के लिए इसी साल कर सकती है लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग इस साल Samsung Galaxy Glasses लॉन्च कर सकती है।

सॉफ्टवेयर में स्मार्ट चश्मे के आइकन देखे गए हैं।

पहले मॉडल में कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर होंगे।

एप्पल, गूगल भी इस साल स्मार्ट चश्मे पेश करेंगे।

Samsung Galaxy Glasses: स्मार्टग्लासेस सेगमेंट में इस साल एक के बाद एक कई नई एंट्री हो सकती हैं. दरअसल, मेटा इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है और अब इसे टक्कर देने के लिए सैमसंग, गूगल और ऐप्पल भी स्मार्ट चश्मे उतारने की तैयारी में है. एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि सैमसंग इसी साल अपना पहला स्मार्ट चश्मा लॉन्च कर सकती है, जिसे Samsung Galaxy Glasses नाम से जाना जाएगा. कंपनी ने सॉफ्टवेयर के लेवल पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

Samsung Galaxy Glasses की तैयारी हो चुकी है शुरू

रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग की One UI 8.5 और अभी तक रिलीज नहीं हुई One UI 9 अपडेट में स्मार्ट ग्लासेस का आइकन नजर आया है. इसे ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट में इयरबड्स और स्मार्टवॉच के साथ स्पॉट किया गया है. इससे पता चलता है कि सैमसंग ने इस अपकमिंग डिवाइस के लिए तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि अभी तक यह महज कयास है और सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है.

Samsung Galaxy Glasses में क्या मिल सकता है?

कुछ समय पहले सामने आई रिपोर्ट में बताया गया था कि सैमसंग के पहले स्मार्ट चश्मे में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर जैसे बेसिक फीचर्स होंगे. फर्स्ट जनरेशन मॉडल में इन-लेंस डिस्प्ले मिलने की उम्मीद नहीं है. सैमसंग फिलहाल SM-O200P और SM-O200J मॉडल नंबर वाले दो स्मार्ट चश्मों पर काम कर रही है. इन दोनों में हल्के अंतर देखने को मिल सकते हैं. बता दें कि कंपनी ने स्मार्ट चश्मों के लिए आईवियर फैशन ब्रांड जेंटल मॉनस्टर और वार्बी पार्कर के साथ हाथ मिलाया है.

ऐप्पल के स्मार्ट चश्मों का भी किया जा रहा इंतजार

सैमसंग की तरह ऐप्पल के स्मार्ट चश्मों का इंतजार भी इसी साल खत्म हो सकता है. ऐप्पल भी अपने फर्स्ट जनरेशन चश्मों में स्पीकर, माइक और कैमरा जैसे फंक्शन देगी. इसमें सिरी के नए वर्जन को इंटीग्रेट किया जाएगा. कंपनी 2027 में डिस्प्ले वाले स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर सकती है.

Google और Gucci मिलकर बनाएंगी स्मार्ट चश्मे

स्मार्टग्लासेस मार्केट में तहलका मचाने के लिए Google ने लग्जरी फैशन हाउस Gucci के साथ हाथ मिलाया है. Google और Gucci प्रीमियम Android XR-बेस्ड स्मार्ट चश्मे तैयार करेंगी. इसे रेगुलर वीयर के लिए डिजाइन किया जाएगा ताकि यूजर्स पूरे दिन पहने रख सके. इस पार्टनरशिप में गूगल अपनी टेक एक्सपर्टीज को Gucci की डिजाइन एक्सपर्टीज के साथ यूज करेगी. गूगल चाहती है कि वह अपने स्मार्ट चश्मे को इस तरह डिजाइन करे कि वह एक टेक गैजेट न लगकर डेली के फैशन में मिल जाने वाला डिवाइस लगे.

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