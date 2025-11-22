स्मार्ट ग्लास लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से स्मार्ट ग्लासेस का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है. अब कंपनियां इनमें पावर एफिशिएंट डिस्प्ले से लेकर एआई फीचर्स दे रही हैं. साथ ही इनकी फिनिशिंग को भी बेहतर किया गया है, जिससे ये सामान्य चश्मों की तरह नजर आने लगे हैं मेटा रे-बेन के अलावा अब दूसरी कंपनियां भी स्मार्ट ग्लासेस बना लगी हैं, जिससे बाजार में लोगों के लिए ऑप्शन बढ़ गए हैं. ऐसे में अगर आप स्मार्ट ग्लासेस खरीदना चाहते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है.

सबसे पहले डिसाइड करें टाइप

स्मार्ट ग्लासेस खरीदने से पहले आपको अपनी जरूरत के हिसाब से उसका टाइप डिसाइड करना चाहिए. दरअसल, बाजार में ऑडियो ओनली, कैमरा-इक्विप्ड स्मार्ट ग्लासेस और डिस्प्ले-बेस्ड स्मार्ट ग्लासेस अवेलेबल है. अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनने और कॉल्स आदि लेने के लिए जरूरत है तो ऑडियो ओनली स्मार्ट ग्लास काफी है. अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो कैमरा-इक्विप्ड ग्लासेस आपके काम आ सकते हैं, वहीं डिस्प्ले बेस्ड स्मार्ट ग्लासेस आपके मोबाइल का एक विकल्प बन सकते हैं.

लुक और फिनिशिंग

स्मार्ट ग्लासेस खरीदने से पहले आपको उसके डिजाइन और फिनिशिंग पर ध्यान देने की जरूरत है. कुछ समय पहले तक स्मार्ट ग्लासेस काफी भारी होते हैं, जिनमें बड़े फ्रेम होते थे, जिससे इन्हें अलग ही पहचाना जा सकता था. अब डिजाइन में बहुत बदलाव आया है और स्मार्ट ग्लासेस भी सामान्य शेड्स की तरह दिखने लगे हैं. फिर भी डिजाइन और फिनिशिंग पर ध्यान देना चाहिए.

वजन

अगर आप स्मार्ट ग्लासेस को लंबे समय तक पहनना चाहते हैं तो इसका वजन हल्का होना चाहिए. 50-55 ग्राम से अधिक वजनी ग्लासेस नाक और कान पर भारी लगने लगते हैं. इसलिए खरीदने से पहले वजन का भी जरूर ध्यान रखें.

प्रिस्क्रिप्शन लेंसेस

अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो यह देखने की जरूरत है कि स्मार्ट ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन लेंसेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं. साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि क्या ब्रांड्स की तरफ से ऐसे लेंस ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि इन फ्रेम में लोकल ऑप्टिकल से लेंस फिट करवाना महंगा पड़ सकता है.

बैटरी लाइफ

बैटरी लाइफ को लेकर स्मार्ट ग्लासेस में ज्यादा काम नहीं हुआ है. सारे फीचर्स यूज करने पर एडवांस्ड मॉडल भी पूरे दिन क बैटरी लाइफ नहीं देते है. इसलिए अपनी जरूरत को देखते हुए अच्छी बैटरी लाइफ वाले स्मार्ट ग्लासेस ही चुनें.

