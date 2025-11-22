हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल ने ग्राहकों को दिया जोर का झटका! आईफोन 17 पर कैशबैक कर दिया कम, जानें कारण

ऐप्पल ने ग्राहकों को दिया जोर का झटका! आईफोन 17 पर कैशबैक कर दिया कम, जानें कारण

ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज की दुनियाभर में खूब डिमांड है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त सप्लाई नहीं है. इसके चलते ऐप्पल ने भारत में आईफोन 17 मॉडल्स पर कैशबैक घटा दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए आईफोन 17 सीरीज पर मिलने वाले कैशबैक को कम कर दिया है. पहले इस सीरीज के मॉडल की खरीद पर 6,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर किया जा रहा था, जिसे अब घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि नई सीरीज के आईफोन की लिमिटेड सप्लाई हो रही है और सीरीज का बेस मॉडल आईफोन 17 अधिकतर समय आउट ऑफ स्टॉक ही रह रहा है. नया कैशबैक ऑफर आज से लागू हो जाएगा. इसके अलावा जीरो-कॉस्ट EMI स्कीम में भी बदलाव किया जा रहा है.

सप्लाई चैन में आ रही बाधाओं के कारण लिया गया फैसला

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 17 सीरीज की डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है और इसका असर भारत समेत कई देशों की मार्केट पर पड़ा रहा है. अमेरिका और चीन जैसे देशों में इन दिनों थैंक्सगिविंग सेल्स और लुनार न्यू ईयर के कारण नए आईफोन की भारी मांग है. इसके चलते ऐप्पल अपना ज्यादा स्टॉक इन देशों में भेज रही है. इस वजह से भारत में रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आईफोन 17 के 256 GB और 512 GB की खासी तंगी का सामना कर रहे हैं.

टिम कुक भी कर सप्लाई कम होने की बात

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक भी इन मॉडल्स की सप्लाई कम होने की बात स्वीकार चुके हैं. कंपनी की हालिया अर्निंग कॉल के दौरान उन्होंने कहा था कि सितंबर तिमाही में आईफोन ने रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया है और इसमें सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अधिकतर मार्केट में सप्लाई में रही बाधाओं के बावजूद आईफोन 16 और आईफोन 17 की भारी डिमांड है. उन्होंने कहा था कि आईफोन 17 सीरीज की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन सप्लाई-डिमांड को बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है.

स्क्रीन पर अनजान नंबरों के साथ दिखेगा नाम, सरकार ला रही ट्रू-कॉलर जैसा कॉलर आईडी सिस्टम CNAP, टेस्टिंग शुरू

Published at : 22 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Apple IPhone 17 IPhone 17 Series TECH NEWS
