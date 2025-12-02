Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Upcoming Smartphones: साल 2025 का आखिरी महीना शुरू होते ही स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. दिसंबर पूरे महीने टेक कंपनियां अपने नए फोन और टैबलेट पेश करेंगी जिससे यूज़र्स के पास कई नए विकल्प मौजूद होंगे. इस लाइनअप में Vivo X300 सीरीज़, OnePlus 15R, Oppo A6x और Redmi 15C जैसे चर्चित नाम पहले ही सुर्खियों में आ चुके हैं.

Vivo X300 Series

Vivo अपनी फ्लैगशिप X300 सीरीज़ को 2 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसे दो मॉडल X300 और X300 Pro के साथ पेश करेगी. दोनों स्मार्टफोन्स में 200MP का हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा, Dimensity 9500 चिपसेट और 90W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं.

कीमत की बात करें तो X300 के लिए शुरुआती कीमत लगभग 54,999 रुपये रुपये से 59,999 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं X300 Pro की शुरुआत करीब 75,999 रुपये से होकर 1,09,999 रुपये तक जा सकती है.

Redmi 15C 5G

भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च होने वाला Redmi 15C 5G बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आएगा. इस फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 6.9 इंच का 120Hz डिस्प्ले दिया जाएगा. कैमरा सेटअप में 50MP AI डुअल कैमरा और सेल्फी के लिए 8MP फ्रंट कैमरा शामिल होगा. इसकी शुरुआती कीमत करीब 12,000 रुपये रहने की संभावना है.

Realme P4x Series

Realme ने घोषणा की है कि वह 4 दिसंबर को अपने नए Realme P4x 5G को लॉन्च करेगी. इस फोन में Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया जाएगा जो बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. फोन की सबसे खास बात इसकी 7000mAh की विशाल बैटरी है जो लंबे समय तक बैकअप चाहने वाले यूज़र्स को खूब पसंद आएगी.

OnePlus 15R

OnePlus अपने नए मॉडल 15R को 17 दिसंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगा. यह चीन में पेश किए गए OnePlus Ace 6T का ग्लोबल वेरिएंट होगा और OnePlus 13R का अपग्रेडेड वर्ज़न भी माना जा रहा है.

फोन में 8000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा. खास बात यह है कि यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा.

Oppo A6x

Oppo दिसंबर में अपना Oppo A6x पेश कर सकती है, हालांकि इसके लॉन्च की सटीक तारीख अभी कंपनी ने स्पष्ट नहीं की है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा और इसकी कीमत 13,000 रुपये से कम हो सकती है. कम बजट में लंबे बैटरी बैकअप और अच्छे परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए यह फोन एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है.

