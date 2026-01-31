Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप नया स्मार्टफोन लेने का मन बना रहे हैं तो फरवरी में आपके लिए कई नए ऑप्शंस लॉन्च होने वाले हैं. अगले महीने मार्केट में कई प्रीमियम और मिड-रेंड स्मार्टफोन एंट्री करने वाले हैं. इनमें से सबसे ज्यादा इंतजार सैमसंग की फ्लैगशिप गैलेक्सी S26 सीरीज का है, जिसमें एक साथ तीन मॉडल लॉन्च होंगे. आइए नजर डालते हैं कि फरवरी में कौन-कौन सी कंपनियां अपने फोन लॉन्च करने वाली हैं.

गैलेक्सी S26 सीरीज- फरवरी के आखिरी सप्ताह में गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च होगी और इसकी बिक्री मार्च में शुरू होगी. इस सीरीज में गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मॉडल शामिल होंगे. S25 सीरीज के मुकाबले इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कई रिफाइनमेंट की उम्मीद की जा रही है.

iQOO 15 Ultra, 15R- ये दोनों ही फोन फरवरी के पहले हफ्ते में चीन में लॉन्च हो जाएंगे और भारत में इन्हें 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. iQOO 15 Ultra की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 50MP वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 7,400mAh की बैटरी मिल सकती है.

Vivo V70 सीरीज- चाइनीज कंपनी वीवो भी फरवरी में अपनी V70 सीरीज को भारत में लॉन्च करेगी. इसमें Vivo V70 और Vivo V70 Elite दो मॉडल होंगे. दोनों ही फोन में Snapdragon चिपसेट और Zeiss-पावर्ड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. दोनों ही फोन में 6,500mAh का बैटरी पैक मिल सकता है.

iPhone 17e- आईफोन 17 सीरीज के किफायती एडिशन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. किफायती कीमत में आने वाले इस आईफोन में A19 चिपसेट और डायनामिक आईलैंड समेत कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इसे भी फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है.

Google Pixel 10a- गूगल भी अपने किफायती पिक्सल 10a को फरवरी में लॉन्च कर सकती है. इसमें 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. इसे Tensor G4 चिपसेट मिलेगा, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया जा सकता है. इसके रियर में 48MP के प्राइमरी कैमरे के साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 13MP का फ्रंट सेंसर मिल सकता है. फोन में 5,100mAh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है.

