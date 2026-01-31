Elon Musk ला सकते हैं नया फोन, एंड्रॉयड और आईफोन से होगा पूरी तरह अलग, दी यह जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इलेक्ट्रिक कारों और रोबोट आदि के बाद अब Elon Musk फोन भी बनाना चाहते हैं. उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो ऐसा फोन ला सकते हैं, जो एंड्रॉयड और आईफोन से एकदम अलग होगा. उनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस फीचर्स के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर होगा. बता दें कि एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई समेत कई कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें टेक जगत में क्रांति लाने वाले इंसान के तौर पर देखा जाता है.

मस्क ने दिए फोन लॉन्च करने के संकेत

हाल ही में एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि वो स्टारलिंक ब्रांड का फोन देखना चाहता है. बता दें कि स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है. यह लो-अर्थ ऑरबिट में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया के अलग-अलग देशों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है. यूजर की पोस्ट के जवाब में मस्क ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, जिनसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि भविष्य में इंटरनेट कनेक्शन के साथ-साथ स्टारलिंक का फोन भी देखने को मिल सकता है.

कैसा फोन लॉन्च करना चाहते हैं मस्क?

मस्क ने यूजर की बात का जवाब देते हुए कहा कि वो इस आईडिया को लेकर ओपन है. उन्होंने लिखा कि किसी समय पर ऐसा हो सकता है. यह मौजूदा फोन से एक बहुत अलग डिवाइस होगा. यह पूरी तरह से मैक्सिमम परफॉर्मेंस और न्यूरल नेटवर्क रन करने के लिए ऑप्टिमाइज होगा. इसका मतलब है कि मस्क न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले फोन ला सकते हैं, जो ऑन-डिवाइस टास्क रन करने के लिए यूज किए जाते हैं.

ऑप्टिमस को लॉन्च करने पर है मस्क का ध्यान

इस समय एलन मस्क टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट को बाजार में उतारने पर ध्यान दे रहे हैं. इसलिए टेस्ला अब कारों की बजाय रोबोटिक्स पर फोकस करेगी. टेस्ला ने हाल ही में अपनी प्रीमियम गाड़ियों मॉडल S और मॉडल X का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया है. कैलिफॉर्निया के जिस प्लांट में ये गाड़ियां बनती थीं, वहां अब ऑप्टिमस की मैन्युफैक्चरिंग होगी. मस्क को इन रोबोट से बड़ी उम्मीदें हैं.

