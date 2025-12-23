हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGmail से लेकर Instagram DM तक! अप्रैल 2026 से ये विभाग आपकी हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पर रखेगा नजर, जानिए पूरी जानकारी

Gmail से लेकर Instagram DM तक! अप्रैल 2026 से ये विभाग आपकी हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पर रखेगा नजर, जानिए पूरी जानकारी

Social Media: भारत में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आम लोगों की डिजिटल प्राइवेसी पर पड़ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Social Media: भारत में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आम लोगों की डिजिटल प्राइवेसी पर पड़ सकता है. 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग को यह अधिकार मिलने वाला है कि वह टैक्स चोरी की जांच के दौरान सिर्फ भौतिक संपत्तियों तक सीमित न रहे बल्कि नागरिकों की डिजिटल गतिविधियों तक भी पहुंच बना सके. यह पहली बार होगा जब टैक्स अधिकारी औपचारिक रूप से डिजिटल दुनिया में जांच कर सकेंगे.

अब सिर्फ कैश और ज्वेलरी नहीं, डिजिटल दुनिया भी रडार पर

अब तक इनकम टैक्स अधिकारियों को छापेमारी के दौरान घर, प्रॉपर्टी, नकदी, दस्तावेज और गहनों जैसी भौतिक चीजों की जांच की अनुमति थी. यह कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 132 के तहत होती है. लेकिन नए प्रस्तावित नियमों के तहत अधिकारियों को तथाकथित वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच का अधिकार भी मिल जाएगा.

इस डिजिटल स्पेस में ईमेल अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल वॉलेट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन अकाउंट शामिल होंगे. मतलब साफ है कि Gmail से लेकर सोशल मीडिया चैट्स तक टैक्स जांच के दायरे में आ सकती हैं.

सरकार ऐसा बदलाव क्यों कर रही है?

सरकार का कहना है कि आज के समय में ज्यादातर लेनदेन ऑनलाइन हो चुके हैं. बैंकिंग से लेकर निवेश, ट्रेडिंग और यहां तक कि क्रिप्टो एसेट्स तक, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है. ऐसे में सिर्फ फिजिकल जांच के जरिए टैक्स चोरी पकड़ना अब प्रभावी नहीं रह गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, किसी व्यक्ति की पूरी वित्तीय गतिविधि उसकी डिजिटल फुटप्रिंट में छिपी होती है. इसलिए डिजिटल डेटा तक पहुंच मिलने से टैक्स चोरी के मामलों को ज्यादा सटीक तरीके से पकड़ा जा सकेगा.

क्या हर किसी का डेटा कभी भी चेक किया जा सकेगा?

इस बदलाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल प्राइवेसी का है. हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि टैक्स अधिकारी मनमाने तरीके से किसी का डिजिटल डेटा एक्सेस नहीं कर सकेंगे. जैसे पहले छापेमारी के लिए reason to believe जरूरी होता था, वैसी ही शर्त डिजिटल अकाउंट्स के लिए भी लागू रहेगी.

इसका मतलब यह है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ आय या वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी का ठोस आधार नहीं होगा, तब तक उसके ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल अकाउंट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा.

टैक्सपेयर्स के लिए क्या है इसका मतलब?

आने वाले समय में टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ने वाली है लेकिन इसके साथ ही लोगों को अपनी डिजिटल गतिविधियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा. अगर आपकी इनकम और लेनदेन साफ-सुथरे हैं और सही तरीके से घोषित किए गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें:

Instagram क्रिएटर्स को नहीं पड़ेगी DSLR की जरूरत! ये 5 कैमरा स्मार्टफोन कर देंगे सारे काम, चेक करें लिस्ट

Published at : 23 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Tags :
Income Tax Department Social Media TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

यूपी में 27 के चुनाव की सियासी पिच तैयार, कफ सिरप से लेकर माफिया तक मचा 'क्लेश' । Yogi Vs Akhilesh
Bangladesh में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
IPO Alert: EPW India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Maharashtra में BMC चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, ठाकरे बंधुओं के बीच सीट बंटवारे की चर्चा तेज|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget