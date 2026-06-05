दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें फ्रीज? वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Fridge Keeping Tips: अक्सर लोग घर में जगह बचाने के लिए फ्रीज को किसी भी कोने में रख देते हैं. कई बार उसे पूरी तरह दीवार से सटाकर लगा दिया जाता है. लोगों को देखने में यह नॉर्मल बात लगती है, लेकिन यही छोटी सी गलती आगे जाकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. गलत जगह पर रखा गया फ्रीज ज्यादा बिजली खर्च करता है, उसकी कूलिंग कम हो सकती है और कई मामलों में ओवरहीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

आज फ्रीज का यूज लगभग हर घर में होता है, लेकिन उससे जुड़ी कई जरूरी बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है.अगर आप भी अपने घर में फ्रीज का यूज करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि फ्रीज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. जिससे आपको फ्रीज लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर तरीके से काम करती रहे. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रीज दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें.

दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए फ्रीज?

कई लोग फ्रीज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं जिससे ज्यादा जगह बच सके, लेकिन विशेषज्ञ ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं. फ्रीज के पीछे कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल्स लगे होते हैं, जो मशीन से निकलने वाली गर्मी को बाहर निकालते हैं. अगर इनके आसपास पूरी जगह नहीं होगी तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेगी, विशेषज्ञों के अनुसार फ्रीज को दीवार से कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 से 4 इंच की दूरी पर रखना चाहिए. वहीं दोनों साइड से भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है. इसके अलावा फ्रीज के ऊपर भी सही खुली जगह होनी चाहिए. जिससे हवा का फ्लो बना रहे.

फ्रीज को दीवार से सटाकर रखने से क्या नुकसान हो सकता है?

जब फ्रीज के पीछे पूरी जगह नहीं होती, तब उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है. इससे कंप्रेसर को लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसके कारण कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. जैसे बिजली की खपत बढ़ सकती है. कूलिंग कम हो सकती है. इसके अलावा कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है और मशीन की लाइफ कम हो सकती है. साथ ही ओवरहीटिंग की समस्या हो सकती है. शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा फ्रीज के आसपास खाली जगह रखने की सलाह देते हैं.

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गर्मियों में कैसे बढ़ जाता है खतरा?

गर्मी के मौसम में टेंपरेचर पहले से ही काफी ज्यादा होता है. ऐसे में फ्रीज को अंदर का टेंपरेचर ठंडा बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर फ्रीज दीवार से चिपका हो या उसके आसपास हवा का सही फ्लो न हो, तो मशीन और ज्यादा गर्म हो सकती है. ऐसे में लगातार ओवरहीटिंग होने पर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर असर पड़ सकता है और फ्रीज सही से काम करना बंद कर सकता है.

फ्रीज को किस जगह रखना सबसे सही होता है?

फ्रीज को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सीधी धूप न आती हो और गैस स्टोव या ओवन की गर्मी न पहुंचती हो. इसके अलावा हवा का अच्छा फ्लो बना रहता हो. साथ ही दीवार से सही दूरी हो. इससे फ्रीज को बेहतर कूलिंग मिलती है और बिजली की खपत भी कम होती है.

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