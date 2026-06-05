हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFridge Keeping Tips: दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें फ्रीज? वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Fridge Keeping Tips: दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें फ्रीज? वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Fridge Keeping Tips: गलत जगह पर रखा गया फ्रीज ज्यादा बिजली खर्च करता है, उसकी कूलिंग कम हो सकती है और कई मामलों में ओवरहीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Fridge Keeping Tips: अक्सर लोग घर में जगह बचाने के लिए फ्रीज को किसी भी कोने में रख देते हैं. कई बार उसे पूरी तरह दीवार से सटाकर लगा दिया जाता है. लोगों को देखने में यह नॉर्मल बात लगती है, लेकिन यही छोटी सी गलती आगे जाकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. गलत जगह पर रखा गया फ्रीज ज्यादा बिजली खर्च करता है, उसकी कूलिंग कम हो सकती है और कई मामलों में ओवरहीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. 

आज फ्रीज का यूज लगभग हर घर में होता है, लेकिन उससे जुड़ी कई जरूरी बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है.अगर आप भी अपने घर में फ्रीज का यूज करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि फ्रीज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. जिससे आपको फ्रीज लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर तरीके से काम करती रहे. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रीज दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें. 

दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए फ्रीज?

कई लोग फ्रीज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं जिससे ज्यादा जगह बच सके, लेकिन विशेषज्ञ ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं. फ्रीज के पीछे कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल्स लगे होते हैं, जो मशीन से निकलने वाली गर्मी को बाहर निकालते हैं. अगर इनके आसपास पूरी जगह नहीं होगी तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेगी, विशेषज्ञों के अनुसार फ्रीज को दीवार से कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 से 4 इंच की दूरी पर रखना चाहिए. वहीं दोनों साइड से भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है. इसके अलावा फ्रीज के ऊपर भी सही खुली जगह होनी चाहिए. जिससे हवा का फ्लो बना रहे. 

फ्रीज को दीवार से सटाकर रखने से क्या नुकसान हो सकता है?

जब फ्रीज के पीछे पूरी जगह नहीं होती, तब उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है. इससे कंप्रेसर को लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसके कारण कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. जैसे बिजली की खपत बढ़ सकती है. कूलिंग कम हो सकती है. इसके अलावा कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है और मशीन की लाइफ कम हो सकती है. साथ ही ओवरहीटिंग की समस्या हो सकती है. शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा फ्रीज के आसपास खाली जगह रखने की सलाह देते हैं. 

यह भी पढ़ें - Meta की नजर अब आपके चेहरे पर, स्मार्ट चश्मों में जोड़ सकती है फेशियल रिकग्नेशन सिस्टम

गर्मियों में कैसे बढ़ जाता है खतरा?

गर्मी के मौसम में टेंपरेचर पहले से ही काफी ज्यादा होता है. ऐसे में फ्रीज को अंदर का टेंपरेचर ठंडा बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर फ्रीज दीवार से चिपका हो या उसके आसपास हवा का सही फ्लो न हो, तो मशीन और ज्यादा गर्म हो सकती है. ऐसे में लगातार ओवरहीटिंग होने पर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर असर पड़ सकता है और फ्रीज सही से काम करना बंद कर सकता है. 

फ्रीज को किस जगह रखना सबसे सही होता है?

फ्रीज को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सीधी धूप न आती हो और गैस स्टोव या ओवन की गर्मी न पहुंचती हो. इसके अलावा हवा का अच्छा फ्लो बना रहता हो. साथ ही दीवार से सही दूरी हो. इससे फ्रीज को बेहतर कूलिंग मिलती है और बिजली की खपत भी कम होती है. 

यह भी पढ़ें - Exhaust Fan Electricity Consumption : 10/10 के कमरे में कितने इंच का लगता है Exhaust Fan, कितनी खाता है बिजली?

Published at : 05 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Fridge Fridge Safety Guide Refrigerator Safety Fridge Keeping Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Fridge Keeping Tips: दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें फ्रीज? वरना हो सकता है बड़ा हादसा
दीवार से कम से कम कितनी दूरी पर रखें फ्रीज? वरना हो सकता है बड़ा हादसा
टेक्नोलॉजी
आपके फोन में छिपे हैं 'जासूस', तुरंत डिलीट करें डेटा चुरानी वाली ये ऐप्स
आपके फोन में छिपे हैं 'जासूस', तुरंत डिलीट करें डेटा चुरानी वाली ये ऐप्स
टेक्नोलॉजी
AC Power Saver Device Facts : हजारों से सीधे धड़ाम गिर जाएगा एसी का बिल? क्या सच में काम करते हैं ये डिवाइस या आप खा रहे धोखा
हजारों से सीधे धड़ाम गिर जाएगा एसी का बिल? क्या सच में काम करते हैं ये डिवाइस या आप खा रहे धोखा
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का नया अपडेट! चैट्स को मैनेज करना होगा पहले से ज्यादा आसान
iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का नया अपडेट! चैट्स को मैनेज करना होगा पहले से ज्यादा आसान
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
महाराष्ट्र
DMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत
DMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत
इंडिया
Modi Cabinet Reshuffle: राज्यसभा में टिकट कटे, जिम्मेदारियां बदलीं... क्या अब मोदी सरकार में होगा बड़ा फेरबदल?
राज्यसभा में टिकट कटे, जिम्मेदारियां बदलीं... क्या अब मोदी सरकार में होगा बड़ा फेरबदल?
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
Parenting
Children's Screen Time: पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget